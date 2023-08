Échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval - Reconfiguration des voies sur l'autoroute 440 en direction ouest

LAVAL, QC, le 7 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de construction d'une bretelle aérienne entre les autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie), en direction ouest, et 15 (des Laurentides), en direction nord, entraîneront une nouvelle configuration des voies de circulation sur l'autoroute 440, en direction ouest.

Pour mettre en place celle-ci, une fermeture complète de l'autoroute 440, en direction ouest, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 15, sera nécessaire dans la nuit du 11 au 12 août. Les usagers sont invités à suivre les chemins de détour balisés sur le réseau. Puis, dans la nuit du 12 au 13 août, une seule voie sera ouverte sur l'autoroute en direction ouest et la sortie no24 Boul. Industriel sera fermée.

À compter du 13 août à 5 h, les trois voies en direction ouest seront ouvertes, mais il ne sera plus possible d'emprunter la sortie no24 Boul. Industriel pour joindre la voie de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest. Une nouvelle bretelle de sortie sera alors mise en service, un peu plus à l'ouest, pour accéder à la voie de desserte. Les utilisateurs sont invités à être attentifs à la signalisation en place qui permettra de les guider.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés sans préavis. Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous à l'adresse transports.gouv.qc.ca/nous-joindre, ou en composant le 511.

Rappelons que ces travaux sont nécessaires dans le cadre du projet de sécurisation et d'amélioration dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et les invite, pour leur sécurité et celle des travailleurs, à respecter la signalisation en place.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724