MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW/ - Un sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs a révélé que, si la majorité des Canadiens (65 pour cent) a entendu parler de l'investissement ESG (les questions environnementales, sociales et de gouvernance), seuls 34 pour cent se considèrent bien informés sur le sujet.

Le sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs a également révélé les faits suivants concernant les connaissances et les habitudes des Canadiens en matière d'investissement ESG :

Les investisseurs âgés de 18 à 34 ans sont le groupe démographique le plus informé à 38 pour cent - sept pour cent de plus que ceux de 35 à 54 ans, et cinq pour cent de plus que ceux de plus de 55 ans.

Les jeunes investisseurs sont également plus susceptibles de détenir actuellement des placements ESG dans leurs portefeuilles à 39 pour cent, contre 31 pour cent pour les investisseurs de plus de 55 ans.

Dans l'ensemble du Canada , les Ontariens sont les mieux informés sur l'investissement ESG à 40 pour cent, tandis que les répondants des provinces de l'Atlantique et des Prairies s'y connaissent le moins à 25 pour cent.

, les Ontariens sont les mieux informés sur l'investissement ESG à 40 pour cent, tandis que les répondants des provinces de l'Atlantique et des Prairies s'y connaissent le moins à 25 pour cent. Les femmes sont 19 pour cent moins susceptibles de connaître le sujet que les hommes.

Près d'un tiers (33 pour cent) des investisseurs qui connaissent l'investissement ESG ne savent pas s'ils détiennent ces investissements dans leur portefeuille.

32 pour cent des Canadiens disent que les placements ESG pourraient constituer la plus grande part de leur portefeuille à l'avenir.

« Nous considérons ces résultats comme une immense occasion pour les professionnels de la finance d'informer les clients sur l'investissement ESG et de démontrer comment les Canadiens peuvent investir en se fondant sur leurs valeurs, tout en constatant des rendements positifs à long terme, a déclaré Kristi Mitchem, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. La dernière année a montré l'importance de chacune des lettres de l'acronyme ESG, notamment l'accent accru qu'il faut mettre sur la réduction des impacts environnementaux, la nécessité de progrès significatifs vers l'égalité et l'importance de pratiques de gouvernance efficaces. Les entreprises qui réussissent à intégrer les pratiques ESG dans leur cadre sont en passe de devenir des chefs de file dans le monde post-pandémique, ce qui en fait une importante occasion d'investissement pour les Canadiens. »

Investissement ESG

En 2020, la valeur des actifs mondiaux investis à l'aide de données ESG a atteint 40,5 billions de dollars, soit plus du triple du montant de 20121. Au Canada, les actifs ESG ont augmenté de 48 pour cent au cours des deux dernières années pour atteindre 3,2 billions de dollars2. BMO Gestion mondiale d'actifs a lancé sa première gamme de FNB ESG en janvier 2020 et continue d'élargir cette offre de produits en réponse à la demande des investisseurs.

BMO offre les ressources et services suivants aux investisseurs souhaitant en savoir plus sur l'investissement ESG :

Des informations sur les placements axés sur les facteurs ESG et les solutions de BMO Gestion mondiale d'actifs sont disponibles à l'adresse bmo.com/esgfr.

MonprofilESG MC - un outil en ligne pour aider les conseillers et les investisseurs individuels à mieux comprendre les préférences d'investissement ESG.

- un outil en ligne pour aider les conseillers et les investisseurs individuels à mieux comprendre les préférences d'investissement ESG. Des conseillers en placement et des planificateurs financiers sont disponibles pour aider les investisseurs à intégrer des solutions ESG à leur portefeuille, tout en respectant leurs objectifs de placement.

1 Pensions & Investments, juillet 2020 2 Association pour l'investissement responsable, novembre 2020

Le sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs a été réalisé en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 adultes canadiens entre le 17 et le 23 novembre 2020. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

MonprofilESGMC et le sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs sont communiqués à des fins éducatives uniquement et ne doivent pas faire l'objet de mesures sans que des conseils juridiques, fiscaux et en matière de placement aient au préalable été obtenus d'un professionnel agréé. Les renseignements, analyses et opinions figurant dans le présent document sont communiqués à titre d'information seulement et ne visent pas à fournir des conseils ou des recommandations précis sur un titre individuel. Veuillez communiquer avec votre professionnel en placement pour déterminer la solution qui répondra le mieux à votre situation et à vos besoins personnels en matière de placement.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224