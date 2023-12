eCampusOntario lance sa toute première conférence franco-ontarienne : Citoyenneté 3.0

TORONTO, le 18 déc. 2023 /CNW/ - C'est non sans fierté qu'eCampusOntario, une organisation à but non lucratif qui œuvre à la transformation numérique de l'enseignement supérieur, annonce le lancement de sa toute première conférence pour la communauté franco-ontarienne. Cette conférence gratuite d'un jour intitulée Citoyenneté 3.0 : l'aventure technopédagogique en milieu franco-ontarien aura lieu le 2 février 2024 au Globe & Mail Centre de Toronto.

Citoyenneté 3.0 offre aux dirigeant.e.s, au corps professoral et au personnel francophones et bilingues du secteur de l'enseignement supérieur une plateforme de réseautage, de collaboration et de partage des progrès et des nouveautés des pratiques pédagogiques numériques. Lors de discussions, d'exposés et d'ateliers interactifs, dont les thèmes iront de la citoyenneté numérique aux nouvelles technologies en passant par l'enseignement libre, les participant.e.s exploreront le paysage numérique en constante évolution de l'enseignement postsecondaire. Toute personne engagée dans la prestation d'un enseignement supérieur en ligne ou basé sur la technologie, dirigeants, professeurs, assistants d'enseignement et de recherche, est la bienvenue.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer notre toute première conférence franco-ontarienne, Citoyenneté 3.0 », a déclaré Robert Luke, directeur général d'eCampusOntario. « Notre objectif est de combler l'écart entre les enseignant.e.s francophones et bilingues pour que tous bénéficient des mêmes possibilités d'accès aux dernières avancées en matière de pratiques pédagogiques numériques. Cette conférence sert, d'une part, à faire en sorte que tous soient au courant des progrès réalisés et, d'autre part, à explorer les étapes à suivre en rassemblant des renseignements pertinents pour façonner judicieusement l'avenir de l'enseignement supérieur dispensé à la communauté franco-ontarienne. »

Les inscriptions à la conférence Citoyenneté 3.0 sont déjà ouvertes. Si vous souhaitez y assister en présentiel ou en ligne, nous vous invitons à vous inscrire sur le site web d'eCampusOntario.

Lors de la conférence, les participant.e.s prendront part à des discussions passionnantes sur l'innovation dans le milieu de l'enseignement postsecondaire et exploreront les retombées des nouvelles technologies. Des expert.e.s traiteront en profondeur de thèmes tels que l'utilisation de Chatbot 3.0 en classe, les moyens de tirer parti de l'IA générative pour solliciter les étudiants et le rôle des ressources éducatives libres pour assurer l'accessibilité et l'intégration des approches pédagogiques. Il s'agit d'un événement incontournable pour les professionnel.le.s du secteur qui naviguent dans le paysage numérique en constante évolution d'aujourd'hui.

Cet événement a pour tremplin la dynamique du réseau d'échange de pratiques franco-ontarien d'eCampusOntario, un espace collaboratif récemment lancé pour permettre aux représentant.e.s francophones et bilingues du milieu de l'enseignement postsecondaire de s'entraider, de partager des pratiques exemplaires, d'innover et de gérer un ensemble de connaissances.

Pour plus d'information et pour s'inscrire à la conférence Citoyenneté 3.0, veuillez visiter le site web d'eCampusOntario.

À propos d'eCampusOntario

Financée par le gouvernement de l'Ontario, eCampusOntario est une organisation à but non lucratif dont la mission est de devenir un centre d'excellence de l'apprentissage technologique en ligne pour l'ensemble des collèges, des universités et des établissements d'enseignement autochtones financés par les fonds publics de l'Ontario.

