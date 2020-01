eCampusOntario crée des programmes d'apprentissage qui augmenteront le nombre de travailleurs spécialisés tout en réduisant le temps passé en classe

TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - eCampusOntario met à l'essai l'efficacité des plateformes d'apprentissage adaptatif dans huit collèges de l'Ontario afin d'accroître le nombre de travailleurs des métiers prêts à l'emploi.

La formation adaptative est une approche moderne et personnalisée qui favorise un apprentissage individuel efficace. Les technologies numériques de pointe permettent de cibler avec précision les domaines où les étudiants ont besoin d'une formation approfondie et contournent ceux que les étudiants maîtrisent déjà. La formation adaptative met à profit la pratique guidée et la rétroaction détaillée pour combler les lacunes d'apprentissage individuelles, et le rythme personnalisé réduit le temps d'apprentissage au minimum requis pour chaque étudiant.

Le Durham College, le Collège Loyaliste et le St. Lawrence College utilisent les plateformes de formation adaptative Area9 Lyceum (Rhapsode), et le Humber College mise sur InSite Systems Corp. (Shift iQ) pour créer des modules d'apprentissage technique qui seront prêts à être mis à l'essai par les utilisateurs d'ici janvier 2020. Pour appuyer la conception de modules, des experts en la matière établissent des normes pour la formation d'électriciens, de techniciens d'entretien d'automobiles et de plombiers.

De plus, des programmes techniques offerts au Collège Algonquin, à la Cité collégiale, au Collège George Brown, au Collège Loyaliste et au Sheridan College permettront d'élaborer et de mettre à l'essai des modules de communication technique à l'aide des plateformes de formation adaptative Area9 et Desire2Learn (LEaP).

David Francis, doyen de la School of Applied Science, Skills and Technology du Collège Loyaliste, souligne que la formation adaptative permet aux étudiants de gagner du temps tout en acquérant des compétences clés : « Nos étudiants des corps de métiers et nos apprentis profitent de l'apprentissage adaptatif puisqu'ils acquièrent plus rapidement des compétences de base et progressent avec succès dans leurs programmes. »

Richard Lamarche, coordonnateur et professeur des programmes de plomberie au Durham College, ajoute que l'approche adaptative procurera un avantage aux étudiants à mesure qu'ils obtiendront des titres de compétence : « Cette plateforme d'apprentissage permet à nos apprentis de se concentrer sur l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires pour terminer leur formation en classe et réussir leurs examens menant à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle. »

Financé par la province de l'Ontario, eCampusOntario est un chef de file de la promotion de l'innovation dans l'enseignement et l'apprentissage dans les collèges et universités de l'Ontario. Ce projet pilote multisite sera le premier d'une longue série dans la province à améliorer l'apprentissage dans des domaines techniques grâce à des stratégies de formation adaptative.

Renseignements: Les questions concernant le projet peuvent être envoyées à Brandon Carson, gestionnaire de programme, eCampusOntario à l'adresse courriel [email protected]

