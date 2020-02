eCampusOntario chapeaute la collaboration entre le milieu de l'enseignement et l'industrie en matière de microcertification

Par l'intermédiaire d'eCampusOntario, le gouvernement de l'Ontario aide les collèges et universités publics à adopter la microcertification, un nouveau modèle de reconnaissance de titres de compétence, brefs et ciblés, permettant de vérifier la maîtrise d'une compétence. Les microcertifications sont conçues pour cibler des compétences en forte demande, de sorte que les demandeurs d'emploi sont à la fois qualifiés et facilement reconnaissables par les entreprises et les secteurs qui cherchent à embaucher. Des délais plus courts et des coûts moins élevés rendent la microcertification accessible à un plus grand bassin de talents.

« Les microcrédits sont importants pour préparer nos étudiants et nos travailleurs à réussir dans leur carrière », a affirmé Ross Romano, ministre des Collèges et Universités. « Que l'on parle de perfectionnement ou d'acquisition de nouvelles compétences, ces certifications soutiennent l'apprentissage continu et permettent à notre main-d'œuvre de se tenir à jour et d'être à l'écoute des besoins du marché du travail local. »

Étant donné que la microcertification est une stratégie relativement nouvelle pour combler les lacunes en matière de compétences, eCampusOntario applique une démarche de prototypage agile afin que les responsables des établissements d'enseignement supérieur et les dirigeants de l'industrie puissent travailler ensemble à la création de nouvelles passerelles d'emploi vers l'industrie. eCampusOntario a récemment mis sur pied un groupe de travail intersectoriel chargé de développer un cadre pour guider l'élaboration de la microcertification. Premier du genre en Ontario, ce cadre de collaboration définit des principes et des pratiques clés pour assurer que les certifications seront pertinentes pour le marché du travail et préserveront l'intégrité des données grâce à un processus de vérification et de validation numériques.

Cette année, eCampusOntario mène 14 projets pilotes dans le cadre desquels des établissements postsecondaires de l'Ontario et des partenaires de l'industrie conçoivent des projets pilotes de microcertification qui mettent à l'essai les principes et le cadre établis par le groupe de travail. Les premiers titres de compétence seront attribués à l'aide d'un système portable de justification des titres, basé sur la chaîne de blocs.

Le 21 février, eCampusOntario organisera son forum 2020 sur la microcertification. Ce forum réunira 200 employeurs et chefs de file du milieu universitaire de toute l'Amérique du Nord pour échanger leurs histoires de réussite de projets pilotes et pour bâtir une communauté de pratique autour de la microcertification.

Apprenez-en davantage sur le leadership d'eCampusOntario en matière de microcertification :

https://www.ecampusontario.ca/fr/micro-certifications/

Téléchargez le Cadre de microcertification : https://www.ecampusontario.ca/fr/publications-reports/

Visitez le site du forum Micro-Certification 2020 : https://events.bizzabo.com/MicroCert2020

