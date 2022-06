EBlock se classe premier pour son service à la clientèle proactif

La plateforme d'enchères entre concessionnaires adopte un horaire d'été

TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - La plateforme d'enchères en ligne EBlock a été conçue pour des acheteurs par des acheteurs. Nous savons que le temps des concessionnaires est précieux et notre priorité est de leur fournir un service qui leur fait gagner du temps. Par exemple, les enchères d'EBlock débutent et se terminent à heures fixes. Les concessionnaires peuvent donc planifier leur journée, plutôt que d'attendre devant leur écran qu'un véhicule intéressant soit mis en vente.

EBlock a choisi de développer ses produits en faisant passer les besoins des clients avant tout. Un sondage récent du groupe National Research, auquel 100 concessionnaires canadiens ont participé, prouve que cette préoccupation se traduit concrètement dans notre offre de services. On a demandé à ces concessionnaires quelle est la plateforme d'enchères en ligne qui leur permet de mieux gérer leur emploi du temps*. Les concessionnaires ont choisi EBlock qui a devancé de 17 % son plus proche concurrent.

Une fois de plus, nous répondons aux besoins de nos clients en adoptant un horaire d'été pour les enchères en direct de l'Est du Canada.

« Nous savons que le temps de nos clients est précieux, déclare Lisa Scott, directrice du revenu chez EBlock. Notre service à la clientèle proactif répond aux besoins des concessionnaires et en voici un parfait exemple. Pendant l'été, nos enchères en direct de l'Est du Canada débuteront à 10 h 30 plutôt qu'à 13 h 30. Nos enchères de 13 h 30 se terminaient en soirée parce qu'un grand nombre de véhicules est mis en vente dans l'Est du Canada. En commençant plus tôt, nous permettons à nos clients de profiter des belles soirées d'été. »

Des milliers de véhicules sont mis en vente tous les mardis, mercredis et jeudis aux enchères en direct de l'Est du Canada. Avec des listes d'encan publiées 24 heures d'avance et des enchères à heures fixes, les concessionnaires peuvent planifier et mieux gérer leur temps.

Le sondage du groupe National Research révèle également que la gestion de compte proactive d'EBlock est inégalée dans l'industrie.

« Ce qui est bien avec EBlock, c'est qu'ils font toujours passer le client avant tout, fait remarquer David Colquitt de Campbell Ford. Ce sont des experts dans l'industrie et ils nous donnent souvent des idées pour améliorer notre stratégie de vente en gros. Ils ont créé une plateforme d'enchères en ligne qui est adaptée à l'horaire chargé des concessionnaires parce qu'ils sont à notre écoute. Ils mettent réellement l'accent sur le service à la clientèle, alors pour moi le choix est clair. »

À propos d'EBlock

EBlock, une marque du groupe E INC, est une plateforme d'enchères en ligne entre concessionnaires et grossistes. Elle leur permet d'acheter et de vendre des véhicules plus rapidement qu'avant et en temps réel, tout en recréant l'atmosphère d'une vente aux enchères en personne. Avec des listes d'encan, des enchères à heures fixes, et des véhicules achetés et vendus en 60 secondes, EBlock offre aux concessionnaires des services complets dans un environnement entièrement numérique. Découvrez EBlock en vous rendant sur eblock.com.

À propos du groupe National Reaserch

Le groupe National Reaserch (NBG) est une firme internationale de consultants en gestion. Grâce à 40 ans d'expertise, ce chef de file dans le domaine conseille les entreprises, que ce soit sur leur croissance ou leur stratégie de contenu.

*Les données proviennent du baromètre de la santé des marques du groupe National Research, qui a interrogé 100 concessionnaires canadiens.

SOURCE EBlock Inc

