HALIFAX, NS, le 18 juin 2025 /CNW/ - EBlock Inc (« EBlock » ou « Entreprise »), leader en solution de vente en gros automobile, une filiale d'E Automotive Inc. (« EINC ») annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau site de vente aux enchères d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cette expansion stratégique met en valeur l'engagement de l'entreprise envers le Canada « en premier », et sa vision de combiner les méthodes de vente aux enchères traditionnelles aux technologies numériques actuelles.

En tant que fournisseur canadien de ventes aux enchères numériques de premier plan depuis neuf ans, EBlock a développé ses services à l'aide d'investissements stratégiques. Ces investissements dans la terre et la technologies ont favorisé la flexibilité des services et offrent de nouvelles options aux clients canadiens. Le nouveau site d'Halifax a été conçu pour accommoder tous les canaux de vente et inclut les ventes aux enchères en ligne, avec commissaire-priseur en direct et sur les voies physiques, est axé sur le développement de l'approche omnicanal d'EBlock.

Le site offre l'option de vente aux enchères LiveLanesᴹᴰ, une solution de vente aux enchères exclusive de l'entreprise, permettant une participation numérique en direct et en temps réel, pour chaque évènement, sur une seule et unique plateforme. Cette initiative marque une avancée majeure, connectant ainsi le passé et le présent avec le futur de la vente automobile en gros.

« Le centre de logistique de Halifax est plus qu'un site de vente physique, c'est le témoignage de notre vision en pleine évolution du secteur automobile et de la vente en gros », déclare Lisa Scott, présidente d'EBlock, « Nous sommes engagés à fournir une expérience fluide combinant la fiabilité de la vente aux enchères traditionnelle et l'efficacité des solutions numériques, tout en maintenant un excellent service à la clientèle pour tous nos acheteurs et vendeurs. »

Le nouveau site de 6,5 acres peut contenir jusqu'à six cents véhicules, offrant des services mécaniques complets effectués dans un environnement de reconditionnement ultramoderne, un service de transport pancanadien et de nombreux autres services sur le site, comprenant entre autres les inspections après-vente. Pour accommoder les évènements de ventes et les clients spécifiques, ce site comprend aussi deux voies de vente aux enchères automobiles physiques, avec quatre blocs de vente.

« Ce site ultramoderne offre une combinaison novatrice d'espace physique et technologique sous le même toit, unique en son genre, » mentionne Mark Chatfield, directeur de l'atlantique Canada. « Pouvoir offrir aux concessionnaires de la région de Halifax une alternative engageante pour combler leurs besoins de vente en gros est ce qui me passionne le plus. Notre technologie et nos services offrent des options qui surpassent les fondamentaux. Je suis impatient de leur offrir cette nouvelle opportunité. »

Le nouveau centre de Halifax ouvrira ses portes en juillet 2025, suivi d'une inauguration officielle en septembre 2025. Ces évènements présenteront les technologies les plus innovantes de l'entreprise et son engagement envers un service exceptionnel.

Tandis que le site d'Halifax prend un second souffle, EBlock a sécurisé un établissement à long terme à Edmonton pour le développement d'un site de vente aux enchères suivant le modèle d'Halifax. Le site se situe sur un terrain de huit acres, et inclut un entrepôt de reconditionnement et des aires de services complets, des voies de ventes aux enchères omnicanales, et une intégration technologique complète à la plateforme numérique EBlock. L'ouverture complète du site devrait se dérouler durant le quatrième trimestre 2025, complétant ainsi onze sites supplémentaires à travers le pays.

« EBlock a établi une place de marché prioritaire de vente en gros numérique pour les transactions entre concessionnaires à l'aide de développement d'avancé technologique », mentionne Scott. « Notre vision est maintenant axée sur l'expansion de nos centres de logistique physiques à travers le pays pour soutenir le secteur commercial. Cette approche combinée offre à tous les clients de vente en gros une solution complète sur une plateforme dynamique. Nous sommes engagés à fournir des services à l'échelle nationale, combinant l'infrastructure et la logistique avec l'expertise de plus de six cents employés et une équipe de direction reconnue dans l'industrie, dévouée à servir la clientèle du marché canadien. »

EBlock fait évoluer l'environnement de vente en gros automobile en connectant des stratégies éprouvées avec des efficiences numériques. L'entreprise fournit une plateforme unique combinant l'expérience de vente aux enchères en ligne et physique, vous proposant la « technologie que vous recherchez » appuyée d'exceptionnels services de professionnels de l'industrie automobile. EBlock s'engage, à l'aide de technologies novatrices, à connecter le passé et le présent, avec le futur.

La mission d'EINC est d'optimiser la vente automobile en ligne, ainsi que l'achat et la gestion pour les concessionnaires automobiles et les consommateurs. EINC a une plateforme (la « Plateforme ») fournissant aux concessionnaires automobiles un accès en ligne au marché de la vente aux enchères en gros, dans le but d'offrir une place de marché permettant aux concessionnaires d'acheter ou de vendre des véhicules entre eux, en plus d'offrir l'accès à des solutions de logiciels novateurs pour soutenir et gérer la vente automobile en ligne. L'accès à la plateforme EINC est complété par des services auxiliaires visant à aider les concessionnaires à répondre à des besoins supplémentaires liés aux enchères, notamment en générant du trafic consommateur vers leurs plateformes numériques et en optimisant d'autres processus opérationnels. La place de marché numérique de vente en gros EINC est commercialisée sous la marque EBlock, et sa suite de produits numériques est commercialisée sous la marque EDealer.

