EBC, Canmec et Lefebvre Engineering FZC s'allient pour offrir une solution intégrée pour les projets d'alumineries

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - EBC, Canmec, et Lefebvre Engineering FZC annoncent la conclusion d'une entente de collaboration stratégique unissant leurs expertises pour offrir une solution intégrée pour les projets d'alumineries.

Officialisé en marge du congrès Horizon Aluminium en mai 2026, ce partenariat s'inscrit dans un contexte où la complexité croissante des projets d'aluminerie exige une coordination accrue entre les intervenants, et vise à faciliter l'intégration de l'ingénierie et de la fabrication dans la réalisation de projets majeurs du secteur de l'aluminium.

EBC, Canmec, et Lefebvre Engineering FZC annoncent la conclusion d'une entente de collaboration stratégique. Post this

Cette alliance permet aux trois partenaires de se mobiliser conjointement sur des projets d'alumineries de grande envergure, qu'il s'agisse de nouvelles installations, d'expansions ou de programmes de modernisation majeurs. En dehors de ce cadre, EBC, Canmec et Lefebvre Engineering FZC continuent d'exercer leurs activités respectives de façon indépendante, en s'appuyant sur leurs expertises distinctives.

Une alliance qui facilite les projets d'industrialisation

En combinant leurs forces, les trois organisations mettent en place une approche intégrée conçue pour simplifier l'exécution et maximiser la performance globale des projets. Une collaboration qui réduit les interfaces entre différents fournisseurs, offre une coordination en amont entre les disciplines, et assure aux clients une meilleure maîtrise des coûts, des risques et des échéanciers.

Un positionnement stratégique dans l'industrie de l'aluminium

C'est à l'occasion d'ARABAL à Dubaï que les trois partenaires ont présenté pour la première fois leur offre commune, marquant une démonstration concrète de leur alliance sur la scène internationale et affirmant leur ambition commune de redéfinir les standards de livraison des projets du secteur de l'aluminium à l'échelle mondiale.

Grâce à leurs expertises combinées, EBC, Canmec et Lefebvre Engineering FZC se positionnent comme le partenaire de choix pour les projets de construction et de modernisation d'alumineries, un secteur où la précision, l'intégration et la performance sont essentielles.

Citations

« Ce partenariat stratégique démontre que les meilleurs résultats naissent de la complémentarité. En combinant l'expertise locale, la capacité d'exécution et l'ingénierie spécialisée, nous offrons une approche plus performante, plus cohérente et mieux adaptée aux besoins de nos clients. »

-- Éric Bertrand, Vice-président principal - Industriel, EBC

« Ce partenariat avec EBC et Lefebvre Engineering FZC reflète parfaitement notre vision : réunir des expertises complémentaires pour livrer des projets du secteur de l'aluminium complexes avec plus d'agilité, de maîtrise et de confiance. Ensemble, nous créons une véritable force intégrée au service du client. »

-- Alex Fortin, Président, Canmec

« La collaboration avec Canmec et EBC nous permet d'unir la solidité de l'exécution terrain à une expertise technique de haut niveau. C'est en travaillant comme une seule équipe que nous pouvons relever les défis les plus ambitieux et générer un impact durable. »

-- Pierre Lefebvre, Directeur général, Lefebvre Engineering FZC

À propos des partenaires

EBC est un chef de file canadien en construction, reconnu pour son expertise dans les projets industriels et d'infrastructures majeures.

Canmec est une entreprise spécialisée en ingénierie, fabrication et installation industrielle, reconnue pour sa capacité à livrer des projets clés en main dans le secteur de l'aluminium.

Lefebvre Engineering FZC est un fabricant de renommée mondiale spécialisée dans les alumineries, avec plus d'un siècle d'expérience.

SOURCE EBC

Contact médias : Maxime Boursier, Conseiller aux communications, EBC, C. : (367) 331-4179, [email protected]