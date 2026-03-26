QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - EBC annonce la nomination de Ghyslain Deschamps à titre de président et chef de la direction, à compter du 15 avril 2026. Cette transition s'inscrit dans un esprit de continuité, appuyée par des années d'étroite collaboration entre Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction depuis 1999, et Ghyslain Deschamps. Ensemble, ils ont contribué à renforcer la position d'EBC parmi les entreprises de construction les plus importantes au Canada.

Une transition qui s'inscrit dans la continuité

Marie-Claude Houle, présidente exécutive du conseil d’administration et Ghyslain Deschamps, président et chef de la direction désigné (Groupe CNW/EBC)

Ghyslain Deschamps a joint EBC en 2018, d'abord à titre de vice-président exécutif pour la division Bâtiment, et ensuite, comme chef de l'exploitation (civil et bâtiment) et vice-président exécutif. Fort de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la construction, il a dirigé de grands projets de construction au Canada et à l'international. Il a également occupé des postes à la haute direction d'entreprises d'ingénierie et de construction, où sa vision stratégique a contribué à l'expansion de ces dernières.

« Je tiens à remercier Marie-Claude, la famille Houle ainsi que les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils me témoignent. C'est un privilège de contribuer à la suite de l'histoire d'EBC », affirme Ghyslain Deschamps, président et chef de la direction désigné. « EBC possède des expertises distinctives et une culture collaborative unique, et cette force collective nous permettra de continuer de viser l'excellence dans tout ce que nous bâtissons. »



À compter du 15 avril prochain, Marie-Claude Houle se concentrera sur son rôle de présidente exécutive du conseil d'administration d'EBC. Sous sa direction (1999 - 2026), EBC est passée de 100 M$ en revenus à plus de 1,6 G$ et de quelques centaines d'employés à 1 600 employés aujourd'hui.

« Je ressens une grande fierté en regardant le chemin parcouru. EBC est aujourd'hui une entreprise hautement reconnue au Canada, portée par l'engagement et le talent de nos équipes. Ghyslain est la personne toute indiquée pour guider l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance, tout en demeurant fidèle à son ADN. Je lui accorde toute ma confiance, et je suis convaincue qu'il poursuivra, avec conviction et respect, l'histoire que nous écrivons collectivement depuis 1968. » -- Marie-Claude Houle, présidente exécutive du conseil d'administration

À propos d'EBC

Forte de 58 ans d'histoire, EBC compte parmi les plus importantes entreprises de construction au Canada. Avec plus de 1,6 milliard de dollars de revenus, sept bureaux au pays et 1 600 employés, l'entreprise figure parmi les Sociétés les mieux gérées au pays. Spécialisée dans les travaux civils, de bâtiment et industriels, EBC se distingue par sa capacité à livrer des infrastructures majeures qui contribuent au développement durable des communautés. Guidée par des valeurs humaines solides, EBC poursuit une vision claire : « Être le partenaire d'excellence pour mieux bâtir. »

SOURCE EBC

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