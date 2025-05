QUÉBEC, le 18 mai 2025 /CNW/ - Face à la situation préoccupante dans le village nordique de Puvirnituq, le gouvernement du Québec et les autorités du Nunavik se mobilisent.

Rappelons que le 18 mars dernier, un bris d'équipement a causé un gel du tuyau principal reliant la source primaire d'eau à l'usine de traitement. Des solutions temporaires sont actuellement déployées pour rétablir l'eau courante vers l'usine. Des évacuations médicales préventives ont également été organisées, principalement d'aînés, afin d'assurer leur sécurité, le temps que les équipes du village nordique rétablissent la conduite. De plus, un incendie s'est déclenché dans l'après-midi du 17 mai. L'état d'urgence a alors été déclaré par la mairesse.

Une cellule de crise a été mise en place, la semaine dernière, afin de coordonner les actions à poser pour répondre aux priorités établies par les autorités locales. Depuis vendredi, plus de 54 tonnes d'eau ont été acheminées par pont aérien, pour combler les besoins immédiats des résidents de Puvirnituq. D'autres quantités seront également transportées au cours des prochains jours.

Une fois que la situation sera stabilisée, les équipes du gouvernement procéderont à une importante rétroaction avec toutes les autorités locales afin de faire la lumière sur les événements et identifier des solutions afin d'éviter que cela se reproduise. Le gouvernement du Québec et la Société Makivvik reconnaissent l'importance de bien établir les rôles et responsabilités de tous afin de maintenir une collaboration efficace.

Le ministre Lafrenière et le président de la Société Makivvik, Pita Aatami, tiennent à remercier l'ensemble des équipes qui travaillent sans relâche pour rétablir la situation le plus rapidement possible.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

