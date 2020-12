Eastman relève les défis mondiaux grâce à un ambitieux programme de développement durable

Une entreprise innovatrice dans le domaine des matériaux publie son rapport sur le développement durable de 2020 et annonce ses engagements pour 2030

KINGSPORT, Tenn., 1er décembre 2020 /CNW/ - Eastman (NYSE:EMN) a annoncé mardi ses engagements ambitieux en matière de durabilité pour 2030, parallèlement à la publication de son rapport sur le développement durable de 2020. Ce rapport souligne l'engagement de l'entreprise envers l'innovation durable et fixe des objectifs pour relever trois défis de taille : les changements climatiques, la crise des déchets plastiques et les inégalités sociales. Ces défis, qui sont susceptibles de perdurer et d'être potentiellement dévastateurs, auront des répercussions sur notre population en pleine croissance.

As a materials innovator, Eastman is uniquely positioned to address challenges and to help create solutions that serve everyone through this Better Circle approach. Mark Costa, Eastman Board Chair and CEO

« Les innovations en matière de processus, de systèmes et de matériaux nous permettent de créer des solutions qui contribuent à résoudre les crises liées au climat et aux déchets plastiques, tout en introduisant sur le marché des produits destinés à prendre soin d'une population toujours croissante, a déclaré Mark Costa, président du conseil d'administration et chef de la direction d'Eastman. Nous considérons cette démarche comme une façon d'innover en faveur d'un meilleur cercle. »

En tant qu'entreprise innovatrice dans le domaine des matériaux, Eastman est particulièrement bien placée pour relever ces défis et contribuer à créer des solutions qui viennent en aide à tout le monde. Grâce à cette approche du « meilleur cercle », l'entreprise prévoit :

Atténuer les changements climatiques

Eastman a la responsabilité d'améliorer continuellement son empreinte opérationnelle. L'entreprise appuie l'Accord de Paris et, conformément à cet accord, Eastman s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Engagements pour 2030 :

Réduire d'un tiers les émissions absolues directes (« scope 1 ») et indirectes (« scope 2 ») d'ici 2030 afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Innover afin d'offrir des produits qui permettent de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de nos chaînes de valeur ainsi qu'au niveau des consommateurs.

Populariser la circularité

Eastman prend part à une économie circulaire. Pour l'entreprise, cela signifie qu'il faut empêcher les déchets plastiques de se retrouver dans les décharges et dans l'environnement grâce à des innovations en matière de recyclage qui transforment les déchets en matériaux, permettant ainsi de réduire l'utilisation de matières premières fossiles.

Engagements pour 2030 :

Recycler plus de 500 millions de livres de déchets plastiques par année grâce aux technologies de recyclage moléculaires, et s'engager à recycler plus de 250 millions de livres de déchets plastiques par année d'ici 2025 grâce à ces technologies.

Travailler à l'amélioration du système de recyclage en continuant à développer les capacités de recyclage pour les produits plus complexes et en participant à des initiatives et à des collaborations visant à accroître la collecte.

Prendre soin de la société

Eastman est une entreprise créée par et pour les gens. En travaillant de l'intérieur pour s'assurer que ses employés représentent la population mondiale dans sa diversité et en alignant ses partenariats externes et son soutien sur ses principaux domaines d'impact, Eastman contribuera à créer une société plus équitable.

Engagements pour 2030 :

Atteindre la parité hommes-femmes conformément à l'engagement pris dans le cadre du « Paradigm for Parity » MD .

Être un chef de file en matière d'équité raciale dans notre industrie.

Encourager les innovations de nouveaux produits afin qu'ils répondent aux besoins les plus pressants de la société tout en garantissant la sécurité et la transparence des produits.

Preuve de son dévouement à respecter ses engagements pour 2030, Eastman a publié son rapport sur le développement durable de 2020. Le rapport offre un regard transparent sur les progrès accomplis par l'entreprise afin de réaliser ses objectifs pour 2020 ainsi qu'une feuille de route sur la façon dont elle entend mettre en œuvre son programme pour 2030.

« Notre stratégie de développement durable s'appuie sur les progrès que nous avons réalisés lors de la poursuite de nos objectifs précédents, a déclaré M. Costa. Nous avons acquis des connaissances cruciales qui nous permettent de comprendre comment le développement durable, combiné à l'innovation, orientera notre transformation vers une entreprise de matériaux spécialisés, et nous sommes déterminés à faire progresser les pratiques environnementales et sociales dans l'ensemble de notre société et dans nos collectivités, en rendant compte de nos progrès annuellement. »

Le rapport sur le développement durable de 2020 présenté par l'entreprise est maintenant disponible. Pour consulter le rapport complet et en apprendre davantage sur les engagements d'Eastman pour 2030 visant à créer un meilleur cercle, visitez eastman.com/sustainabilityreport .

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans des articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de calibre mondial, d'un important engagement de la clientèle et du développement d'applications différenciées pour accroître sa position de chef de file dans des marchés finaux attrayants comme le transport, la construction et les produits consommables. En tant qu'entreprise mondiale inclusive et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes à travers le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Kingsport, au Tennessee (États-Unis), a généré des revenus d'environ 9,3 milliards de dollars en 2019. Pour en savoir plus, visitez eastman.com .

