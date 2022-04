La Coalition connaît une forte expansion, ce qui permettra de faciliter plus avant les mesures de secours supplémentaires. Cette croissance s'explique notamment par le vif succès de ce premier projet, la reconnaissance généralisée de la gravité du défi économique et de la sécurité alimentaire qui se développe parallèlement à la crise humanitaire plus vaste, et par le niveau d'intérêt élevé que porte à la cause un ensemble diversifié de partenaires de l'industrie, d'organisations internationales, et d'organismes gouvernementaux agissant à l'intérieur de l'Ukraine et dans sa périphérie. S'appuyant sur l'éventail des compétences de base des participants leaders de la Coalition, ces efforts supplémentaires prennent la forme d'un soutien philanthropique auprès des agriculteurs ukrainiens, de contributions en nature sous forme de semences et d'engrais, de conseils stratégiques en ensemencement et en fertilisation fondés sur les zones de gestion issues de données satellites, et d'un éventail croissant de services de soutien qui peuvent être mobilisés pour soutenir l'agriculture ukrainienne.

« Notre réaction à l'invasion de la Russie a été claire et rapide. Nous avons complètement mis fin à nos activités en Russie et avons mis l'accent sur la sécurité et le bien-être de nos employés et de nos clients ukrainiens, a déclaré Don Osborne, chef de la direction d'EarthDaily Analytics. Maintenant, face à la crise économique et de sécurité alimentaire imminente en Ukraine et partout dans le monde, nous utilisons notre présence actuelle dans la région et le réseau de relations régionales et mondiales de l'industrie agricole pour fournir un soutien matériel aux agriculteurs de l'Ukraine, qui fournissent collectivement l'une des plus importantes productions d'aliments au monde. En partenariat avec Agrilab, nous sommes en position d'offrir les analyses géospatiales les plus avancées afin d'optimiser la plantation et les rendements aux braves agriculteurs qui ont décidé de ne pas quitter leurs terres en Ukraine. Notre objectif est de rendre possible la plantation de cultures et leur récolte en Ukraine en 2022, malgré des circonstances extraordinairement difficiles. »

Don Osborne a ajouté : « Avec la création et le développement de la SUFC, nous demandons aux entreprises, aux ONG et aux organismes gouvernementaux du monde entier de mettre à profit leurs ressources diverses et leurs capacités uniques par le biais d'une action collective. Les besoins de la communauté agricole ukrainienne sont importants, variés et immédiats, et son rôle par rapport au soutien alimentaire du peuple ukrainien est absolument fondamental. En élargissant le réseau de partenaires de la SUFC pour y inclure les entreprises et les organisations les plus grandes et les plus compétentes au monde et en utilisant l'empreinte commerciale établie du secteur agricole et les capacités de distribution et techniques robustes de nos partenaires dans toute la région, la Coalition peut rapidement mettre à profit le plus grand ensemble de ressources possible pour faire face à l'une des crises les plus profondes de notre époque. »

Iaroslav Boiko, chef de la direction d'Agrilab, a déclaré : « N'importe quel agriculteur peut vous parler d'un voisin qui a dû traverser une période difficile, et qui a réussi à le faire grâce aux efforts collectifs des autres agriculteurs de la communauté élargie, poussés par un sentiment partagé de responsabilité à l'égard de leur mission plus large qui est de subvenir aux besoins du monde. Grâce à la SUFC, nous reconnaissons cette dynamique, et la voyons s'appliquer au contexte mondial actuel. La collaboration continue entre Agrilab et EarthDaily Analytics a déjà démontré que les connaissances et la présence de l'entreprise en Ukraine, jumelées à des outils de pointe de géo-analyse et de traitement des données, nous permettent de fournir un soutien immédiat et direct à nos agronomes, partenaires et, en fin de compte, aux agriculteurs ukrainiens qui, dans bien des cas, prennent de grands risques pour assurer à la fois la sécurité alimentaire fondamentale du peuple ukrainien et le fonctionnement continu d'une composante essentielle de l'économie ukrainienne. À mesure que la SUFC se développe proportionnellement au défi à relever, le réseau mondial d'agroentreprises et d'autres entités qu'EarthDaily mobilise n'aidera pas seulement avec la production agricole de 2022, mais fournira également un soutien plus durable à la communauté agricole ukrainienne alors que nous continuons de nous rétablir et de nous préparer pour 2023 et au-delà. »

Les organisations qui souhaitent établir un partenariat avec la SUFC ou les parties à la recherche de renseignements supplémentaires au sujet de la Coalition et de ses efforts sont priées de visiter la page dédiée du site Web d'EarthDaily Analytics ici .

Les partenaires initiaux de la SUFC incluent, sans s'y limiter :

Agroalimentaire

EarthDaily (Ерс Дейлі Агро)

Agrilab (Агрілаб)

Kernel (Кернел)

Eurosem (Євросем)

Global Agro Finance (Глобал Агро Фінанс)

Conseil agricole ukrainien (Українська Аграрна Рада)

Exploitations agricoles ukrainiennes

Agroprosperis (Агропросперіс )

Astarta (Астарта)

Viliya-Trade VolynZerno (Вілія-Трейд Волинь Зерно)

STOV Inter (СТОВ Інтер)

GK Agro Region (ГК Агро Регіон)

Lugove Farms (Фермерське господарство Лугове)

Vasyutu Farms (Господарство Васюта)

DP Green Energo (ДП Грін Енерго)

Yatran Farms (Ятранське господарство)

Des mises à jour supplémentaires seront fournies à mesure que d'autres membres se joindront à la Coalition.

Le travail de la Coalition s'appuie sur les efforts actuels de l'EDA pour fournir des perspectives et des analyses agronomiques à valeur ajoutée aux organisations humanitaires et autres organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que l'observation continue de la production agricole et de la santé des cultures dans les régions directement et indirectement touchées par la guerre. Celles-ci incluent notamment les principaux marchés d'exportation agricoles de l'Ukraine et de la Russie et les régions mondiales les plus susceptibles de faire face à de graves problèmes de sécurité alimentaire en raison du contexte actuel.

À propos d'EarthDaily Analytics

EarthDaily Analytics (EDA), dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, est une entreprise de traitement et d'analyse de données verticalement intégrée qui utilise des outils de mégadonnées de pointe et des technologies spatiales éprouvées pour fournir des renseignements à valeur ajoutée aux gens, aux entreprises et aux instances gouvernementales qui font face aux défis les plus pressants du monde. Grâce à sa filiale EarthDaily Agro (anciennement Geosys), EDA compte plus de 35 ans d'expérience en tant que leader dans la collecte et l'application commerciale des données d'observation de la Terre pour l'analyse de l'agriculture.

En 2021, EDA a lancé le système d'analyse EarthDaily Constellation avec le soutien de Antarctica Capital. Après les lancements prévus en 2023, le système EarthDaily Constellation sera combiné au système de traitement de données EarthPipeline pour fournir chaque jour des données de qualité scientifique sans précédent dans le monde. EDA sera ainsi en mesure de répondre aux besoins croissants de diverses industries, dont les industries agricoles, environnementales, issues des domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de l'assurance, de prévention des catastrophes et de reprise, du commerce des matières premières, etc.

Pour en savoir plus, visitez le site www.earthdaily.com .

Personnes-ressources pour les médias

Demandes de renseignements des médias chez EDA : Bryan Degnan, The IGB Group ( [email protected] ; +1 646 673-9701)

; +1 646 673-9701) Demandes de renseignements par rapport à la Coalition et à la participation : Andrew Mullin, EarthDaily Analytics ( [email protected] ; +1 612 364-0127)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795491/Ukrainian_Farmers_Coalition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576150/EarthDaily_Analytics_Logo.jpg

SOURCE EarthDaily Analytics