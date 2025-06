Le lancement réussi de ce premier satellite marque une étape essentielle dans le déploiement de l'observation de la Terre et du système de détection des changements à grande échelle de nouvelle génération

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 26 juin 2025 /CNW/ - EarthDaily Analytics (EarthDaily) a annoncé aujourd'hui le succès du lancement et le premier contact avec le satellite de son système Earth Daily Constellation, marquant une étape importante dans le déploiement de son système d'observation de la Terre de nouvelle génération. La télémétrie a été reçue, les réseaux solaires ont été déployés avec succès, et le satellite est désormais en position sécuritaire et en énergie positive.

Cette réalisation marque le début du déploiement du système d'observation de la Terre de bout en bout le plus avancé au monde, offrant des images mondiales quotidiennes scientifiquement calibrées, associé à une IA et à des analyses de pointe. Le système est conçu pour exploiter la détection des changements à grande échelle, permettre une prise de décision plus intelligente et transformer la façon dont les industries et les gouvernements observent notre planète.

Ce satellite est le premier d'une constellation composée de dix satellites. Les autres satellites en sont aux dernières étapes de l'assemblage et des essais, et la constellation complète devrait être opérationnelle l'an prochain, ce placera EarthDaily en position de générer des revenus dans plusieurs secteurs à forte croissance.

« Ce n'est pas seulement le début d'une constellation, c'est le début d'une nouvelle ère d'observation de la Terre, et un signal clair de notre préparation au marché, a déclaré Don Osborne, chef de la direction d'EarthDaily. Nous ne nous contenterons pas de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui; nous pourrons prédire ce qu'il sera demain. Nous avons investi des années dans la mise au point de cette vision : un système capable de capturer les changements de la planète avec une précision inégalée, jour après jour. Ce lancement valide notre technologie et accélère notre parcours pour devenir le principal fournisseur d'intelligence terrestre prête pour l'IA au quotidien. »

« Le succès du lancement du premier satellite d'EarthDaily marque une étape importante dans le plan d'affaires de l'entreprise, a déclaré Chandra Patel, associé directeur d'Antarctica Capital. Antarctica Capital est fière de soutenir l'entreprise dans sa mission consistant à devenir un chef de file de l'industrie verticalement intégré qui s'attache à tirer parti de ses données prêtes pour l'IA, de ses logiciels et de ses analyses de données afin de fournir des renseignements de haute qualité d'une valeur cruciale aux industries à fort impact. Nous croyons que EarthDaily Constellation catalysera un nouveau chapitre dans l'observation de la Terre et nous sommes impatients de voir EarthDaily Analytics tirer parti de la création de cette base de données exclusive de contenu inégalé dans l'industrie. »

Les avantages d'EarthDaily : Une technologie supérieure pour des renseignements inégalés

EarthDaily Constellation est conçue pour offrir une couverture mondiale quotidienne constante et de haute qualité sur plus de 20 bandes spectrales. Ces données exclusives, optimisées pour l'IA et l'analyse avancée, permettent une détection précise des changements et offrent des renseignements exploitables dans des industries à fort impact, notamment :

L' agriculture : Optimiser le rendement des cultures, gérer les ressources et améliorer l'évaluation des risques agricoles.

: Optimiser le rendement des cultures, gérer les ressources et améliorer l'évaluation des risques agricoles. L' énergie et l'exploitation minière : Infrastructure de surveillance, soutien à l'exploration des ressources et atténuation de l'impact environnemental.

: Infrastructure de surveillance, soutien à l'exploration des ressources et atténuation de l'impact environnemental. La finance spatiale : Améliorer la modélisation des risques, souscription et veille commerciale.

: Améliorer la modélisation des risques, souscription et veille commerciale. La surveillance environnementale et la résilience climatique : Soutenir les initiatives de développement durable, le suivi du carbone et l'intervention en cas de catastrophe.

: Soutenir les initiatives de développement durable, le suivi du carbone et l'intervention en cas de catastrophe. Le gouvernement et la défense : Favoriser la sécurité nationale, la planification des infrastructures et la gestion des urgences.

Contrairement aux offres existantes, le système d'EarthDaily offre les capacités de Sentinel-2 avec une résolution supérieure et une révision quotidienne. Chaque satellite de la constellation est équipé de 16 imageurs à capteurs multiples de pointe, étalonnés pour une observation de la Terre de précision afin de prendre en charge la détection des changements mondiaux à grande échelle.

Voici les caractéristiques clés :

Révision mondiale quotidienne : Une couverture terrestre fiable et constante conçue pour les industries nécessitant des renseignements opportuns et précis.

: Une couverture terrestre fiable et constante conçue pour les industries nécessitant des renseignements opportuns et précis. Données de haute qualité : Imagerie multispectrale scientifiquement calibrée et optimisée pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique.

Don Osborne a ajouté : « C'est plus qu'un lancement. EarthDaily Constellation jette les bases de l'avenir de l'analyse géospatiale et de l'atténuation des risques. En fournissant jour après jour des données cohérentes et prêtes pour l'IA, il permet aux clients d'aller au-delà de l'observation de la Terre traditionnelle et d'exploiter pleinement la puissance de l'intelligence axée sur les données. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien indéfectible d'Antarctica Capital, qui a toujours partagé notre vision d'une poursuite incessante du champ des possibles. »

À propos d'EarthDaily :

EarthDaily Analytics est un chef de file mondial de l'observation de la Terre, qui fournit des données et des renseignements qui permettent aux industries et aux gouvernements de prendre des décisions éclairées pour un avenir plus résilient. Avec le lancement d'EarthDaily Constellation, l'entreprise révolutionne la façon dont nous observons notre planète, ainsi que notre compréhension et nos interactions avec celle-ci.

