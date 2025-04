EarthDaily Constellation exploite le pouvoir de la détection des changements à grande échelle pour offrir une valeur inégalée dans les industries à fort impact

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 avril 2025 /CNW/ - EarthDaily Analytics (« EarthDaily »), un leader mondial des données et de l'analyse de l'observation de la Terre, a annoncé aujourd'hui une étape importante dans le développement de sa technologie révolutionnaire EarthDaily Constellation, qui comprend 10 satellites : l'entreprise a intégré avec succès ses premières données utiles à l'un des autobus satellites Longbow de Loft Orbital et a effectué des essais environnementaux au niveau des engins spatiaux. Cette réalisation marque un grand pas en avant et ouvre la voie au lancement en orbite du premier satellite d'EarthDaily Constellation cet été.

Au carrefour de la précision et des performances, le satellite d’EarthDaily fait l’objet d’essais thermiques dans les installations de Loft Orbital à Golden, au Colorado, simulant les conditions difficiles de l’espace pour assurer la préparation à la mission et l’intégrité des données dès le premier jour. (PRNewsfoto/EarthDaily Analytics)

EarthDaily Constellation est sur le point de redéfinir l'observation de la Terre à l'ère de l'IA, libérant ainsi le pouvoir de la détection des changements à grande échelle et de la révision quotidienne mondiale. Au moment du déploiement, EarthDaily Constellation fournira des renseignements de grande qualité d'une valeur essentielle aux industries à fort impact, favorisant ainsi des gains d'efficacité opérationnelle, ciblant et atténuant les risques émergents et non réalisés, et offrant une compréhension du monde d'une ampleur et d'une profondeur qui n'existaient pas auparavant sur le marché.

« Notre mission est de donner aux industries et aux gouvernements les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et transformatrices », a déclaré Don Osborne, chef de la direction d'EarthDaily Analytics. « EarthDaily Constellation fournira des données et des renseignements de haute qualité qui repoussent les frontières du possible dans le domaine de l'observation de la Terre. Des années de planification, une science révolutionnaire et des innovations de pointe prennent vie dans cet extraordinaire engin spatial. Après avoir franchi cette étape cruciale, nous sommes sur la voie de transformer fondamentalement l'observation et la compréhension de notre planète, ce qui, en fin de compte, permettra à nos clients de mieux atteindre leurs objectifs les plus importants. »

EarthDaily s'associe à des chefs de file de l'industrie comme Loft Orbital, ABB et SpaceX pour offrir ses solutions d'observation de la Terre avec fiabilité, innovation et en toute rentabilité. La constellation s'appuie sur la plateforme de satellites Longbow de Loft, qui se trouve sur la plateforme Airbus Arrow éprouvée en vol.

« L'intégration et la mise à l'essai réussies de ce premier satellite témoignent du modèle d'infrastructure spatiale de Loft et du partenariat efficace que nous avons établi avec EarthDaily Analytics. Nous sommes impatients de nous rendre à la plateforme plus tard cette année et de commencer à libérer tout le potentiel d'EarthDaily Constellation », a déclaré Alex Greenberg, chef de l'exploitation de Loft Orbital.

ABB, une société d'ingénierie mondiale de premier plan possédant une présence de premier ordre dans les instruments d'observation de la Terre, fournit et intègre les données utiles d'imagerie optique de haute précision d'EarthDaily. Possédant de l'expérience dans le soutien de missions spatiales de pointe comme le système commun de satellites polaires de la NASA et de la NOAA, ainsi qu'une gamme de projets de satellites novateurs du secteur privé, ABB fournit une capacité éprouvée à cette initiative axée sur le commerce.

« Ce fut un voyage passionnant de développer ces données utiles d'imagerie de la Terre en étroite collaboration avec l'équipe d'EarthDaily, dans le but d'offrir une qualité d'image et une précision de données exceptionnelles », a déclaré Marc-André Soucy, directeur du marché spatial et des systèmes de défense de l'unité commerciale de mesure et d'analyse d'ABB.

EarthDaily Constellation repousse les principales limites des anciens systèmes et des constellations CubeSat modernes, fournissant des images quotidiennes de qualité scientifique qui réduisent la complexité, atténuent les risques et soutiennent les décisions essentielles à l'échelle mondiale.

À propos d'EarthDaily Analytics

EarthDaily Analytics est un chef de file mondial de l'observation de la Terre, qui fournit des données et des renseignements qui permettent aux industries et aux gouvernements de prendre des décisions éclairées pour un avenir plus résilient. Avec le lancement d'EarthDaily Constellation, l'entreprise révolutionne la façon dont nous observons notre planète, ainsi que notre compréhension et nos interactions avec celle-ci.

Personne-ressource :

Pour plus de renseignements :

Consultez le site : www.earthdaily.com/constellation

Personne-ressource : Bryan Degnan, IGB Group ([email protected]; +1 646 673-9701)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2662046/Loft_Press_Release.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337603/EarthDaily_updated_Logo.jpg

SOURCE EarthDaily Analytics