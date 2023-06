L'effort humanitaire d'agriculteur à agriculteur unit les partenaires de l'industrie du monde entier pour recueillir des fonds et soutenir les agriculteurs ukrainiens

MINNEAPOLIS, le 1er juin 2023 /CNW/ - EarthDaily Agro, une division du fournisseur d'analyses géospatiales EarthDaily Analytics Corporation, a annoncé aujourd'hui son soutien à Farmerhood, un collectif caritatif mondial composé de grandes entreprises agricoles, afin d'apporter une aide humanitaire aux agriculteurs ukrainiens face aux perturbations constantes de leurs moyens de subsistance causées par l'agression militaire russe.

EarthDaily Agro, une division du fournisseur d’analyses géospatiales EarthDaily Analytics Corporation, a annoncé aujourd’hui son soutien à Farmerhood, un collectif caritatif mondial composé de grandes entreprises agricoles, afin d’apporter une aide humanitaire aux agriculteurs ukrainiens face aux perturbations constantes de leurs moyens de subsistance causées par l’agression militaire russe. (PRNewsfoto/EarthDaily Analytics)

« Il est impossible d'exagérer l'impact de la guerre en Ukraine », a déclaré Dave Gebhardt, directeur général d'EarthDaily Agro. « Les agriculteurs ukrainiens qui luttent pour survivre à l'invasion russe sont un exemple éloquent de l'impact continu de cette crise. Le besoin de soutien est pressant et, en réponse, EarthDaily Agro a mobilisé un groupe de partenaires agricoles de premier plan, tous unis dans leur solidarité avec l'Ukraine. »

Dans le cadre de ce programme, les agriculteurs ukrainiens possédant jusqu'à 1 200 acres (500 hectares) de terres dans des régions touchées par la guerre peuvent recevoir des services de soutien pour soutenir leur travail essentiel, à l'heure où ces derniers doivent faire face aux défis d'une invasion militaire hostile. Les fonds recueillis dans le cadre du programme visent à aider les agriculteurs ukrainiens dans cinq domaines clés :

Des intrants agricoles de type semences et des produits de protection des cultures

Des services d'agriculture de précision pour soutenir l'utilisation efficace de ressources limitées

Du carburant pour rendre possibles les activités dans les champs

Des services de remise en état pour aider à réparer les installations et les machines

Un soutien financier pour couvrir les besoins supplémentaires comme les loyers, les salaires et les impôts

Parmi les contributions d'EarthDaily Agro à Farmerhood, figurent des services d'analyse de premier ordre pour aider les agriculteurs ukrainiens à surveiller la santé des cultures, l'utilisation efficace des ressources et la détection des signes avant-coureurs de tendances environnementales négatives -- le tout pour aider les agriculteurs ukrainiens à maximiser leurs rendements afin de maintenir leurs exploitations à flot, et soutenir la sécurité alimentaire dans leurs propres collectivités ainsi que dans le reste du monde.

« Partout dans le monde, il existe une camaraderie de partage entre les agriculteurs, a poursuivi M. Gebhardt. « L'agriculture est l'un des domaines de carrière les plus difficiles qu'une personne puisse choisir, et cela crée des liens qui ne peuvent pas être brisés, quel que soit l'endroit où vous viviez. Ayant moi-même grandi dans une ferme familiale, je suis extrêmement fier de soutenir nos frères et sœurs agriculteurs et agricultrices en Ukraine par l'entremise de Farmerhood. »

Outre EarthDaily Agro, les partenaires de la Coalition Farmerhood comprennent Syngenta, Feodal, Kernel, la Dar Foundation, Alight et Land O'Lakes. Parmi les autres partenaires figurent Arriba, You Control, Latifundist, Zeep, Growex, Kartoza, Agrilab, Baker Tilly Ukraine, AgroNews, Deep State, l'All-Ukrainian Congress of Farmers, UAC Agro Connection, OKKO, Epicentrk et le Trend & Hedge Club.

« La réaction de l'industrie a été claire et nette : se rallier pour soutenir les agriculteurs ukrainiens est un engagement très important pour de nombreuses organisations », a indiqué M. Gebhardt. « Notre objectif dans le cadre de cette initiative est de concrétiser nos intentions en unissant certaines des meilleures entreprises agricoles au monde pour aider nos collègues agriculteurs dans le besoin. Et l'industrie n'a pas hésité un instant à apporter son aide. »

Farmerhood est l'une des nombreuses initiatives qui ont été créées en partie par l'intermédiaire de la Support Ukrainian Farmers Coalition (Coalition d'appui aux agriculteurs ukrainiens), lancée par EarthDaily Agro en avril 2022 en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

« L'agression militaire de la Russie a considérablement nui à la capacité des agriculteurs ukrainiens de se nourrir eux-mêmes, ainsi que de nourrir leur famille, leur communauté et le monde », a précisé M. Gebhardt. « Face à d'aussi grandes difficultés, chaque unité supplémentaire de production d'un agriculteur prend une importance accrue. Les agriculteurs ukrainiens nourrissent le monde, et aujourd'hui ils ont besoin de notre aide. Farmerhood est notre façon d'exploiter le pouvoir de la bonne volonté et de l'unité pour soutenir ces personnes méritantes qui travaillent d'arrache-pied en ces temps difficiles. »

Les sociétés, les agriculteurs et les particuliers sont invités à faire un don au fonds de soutien Farmerhood. Pour en savoir plus et pour faire un don, visitez www.farmerhood.org.

À propos de Farmerhood

Farmerhood est un projet caritatif mis sur pied par des leaders agricoles pour aider les agriculteurs ukrainiens des régions déchirées par la guerre à maintenir leurs activités commerciales, à rétablir leurs exploitations agricoles et à soutenir la main-d'œuvre agricole. L'initiative a permis d'établir un modèle mondial de dons entre agriculteurs ainsi qu'une plateforme numérique visant à offrir un soutien facile et fiable. Des milliers d'agriculteurs ukrainiens ont la possibilité de s'inscrire sur la plateforme de Farmerhood; une fois leur inscription approuvée, ils recevront l'aide d'agriculteurs du monde entier.

À propos d'EarthDaily

EarthDaily Analytics Corporation (EDA), dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, est une entreprise de logiciels et d'analyse spatiale. Par l'entremise de sa filiale EarthDaily Agro, EDA est reconnue depuis 35 ans comme un chef de file en matière d'analyse de données à valeur ajoutée pour l'industrie agricole.

Lancée par une équipe d'experts de l'industrie en analyse spatiale et en science des données, la Constellation EarthDaily à venir portera la détection des changements mondiaux à un niveau supérieur.

La Constellation EarthDaily, qui sera mise en service en 2024, fonctionnera en association avec EarthPipeline, le premier gazoduc segmenté entièrement géré au monde, pour fournir des données d'observation de la Terre de qualité scientifique couvrant toutes les surfaces, tous les jours -- permettant à EDA d'être bien positionnée pour travailler au service de diverses applications liées à agriculture, comme les ressources naturelles, les infrastructures, le changement climatique, la sécurité nationale, la marine, la finance, l'assurance et l'ESG.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Andrew Mullin

Vice-président du marketing

EarthDaily Agro

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2088967/Farmerhood.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576150/4061345/EarthDaily_Analytics_Logo.jpg

SOURCE EarthDaily Analytics