Dynamisme du centre-ville - La Ville de Montréal inaugure la patinoire de l'esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'inaugurer la patinoire de l'esplanade Tranquille, en plein cœur du centre-ville, avec ses partenaires. La population montréalaise pourra chausser ses patins et s'élancer sur cette patinoire de 1 500 m2 pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes.

Située au croisement des rues Sainte-Catherine Ouest et Clark, présentant un superbe point de vue sur les bâtiments du centre-ville, la patinoire offre un cadre enchanteur et une ambiance festive! L'espace public compte une patinoire réfrigérée et un pavillon d'accueil incluant un vestiaire où chausser les patins ainsi qu'un comptoir de services et de location d'équipements. À l'étage, on trouve le grand salon et sa bibliothèque pour consultation sur place, un lieu chaleureux pour se détendre, socialiser ou lire près du foyer central. Depuis les terrasses chauffées, on peut admirer les patineurs. Au cours des prochains mois, s'ajouteront un restaurant, un toit vert, une salle accessible sur réservation aux groupes scolaires, ainsi qu'aux festivals et événements et un concept d'éclairage interactif sur la patinoire.

« Je suis très heureuse car aujourd'hui, nous franchissons une étape importante du grand projet du Quartier des spectacles. Cette vision, portée par le milieu culturel, le milieu des affaires et les gouvernements du Québec et du Canada au cours des 20 dernières années, nous l'avons réalisée ensemble grâce au travail de plusieurs générations de personnes engagées. Cette patinoire au cœur centre-ville nous permet de nous réapproprier des lieux autrefois négligés et d'y vivre pleinement notre nordicité. Elle nous invite à revenir à l'essence même de nos souvenirs d'enfance, ceux qui illuminent encore nos cœurs », s'est exclamée la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La patinoire extérieure de l'esplanade Tranquille est le résultat d'une importante collaboration entre les différents paliers de gouvernement. Ce vaste espace, situé au cœur du Quartier des spectacles, nous offre un cadre enchanteur pour bouger, socialiser et prendre soin de notre santé physique et mentale à un moment où nous en avons bien besoin », a déclaré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

« C'est une fierté de pouvoir participer à la concrétisation d'une vision commune pour le centre-ville de Montréal. Avec cette patinoire, le cœur battant de la métropole va retrouver son attractivité et sa vitalité, au bénéfice des restaurateurs, des commerçants et des espaces culturels. C'est un projet audacieux qui permettra aux citoyens du grand Montréal de profiter des joies de l'hiver dans une ambiance conviviale et rassembleuse. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible », a fait savoir la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

« Nous nous réjouissons de l'ouverture de la patinoire de l'esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles. Cette nouvelle destination contribue à offrir un milieu urbain vivant, animé et convivial pendant la saison hivernale. Elle permettra, à l'instar de notre événement Luminothérapie, de démontrer l'expertise du Partenariat du Quartier des spectacles en matière d'animation de l'espace public en toute saison. Nous tenons à remercier tous les acteurs de ce grand projet dont nous avons tant rêvé. Nous invitons les Montréalaises, les Montréalais, les visiteurs et les touristes à se lancer sur la glace et à profiter des joies de l'hiver pour embrasser la nordicité de la métropole », a conclu la présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard.

Patiner à l'esplanade Tranquille

La population montréalaise est invitée à découvrir les lieux. En raison de la présence du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, l'horaire de la patinoire sera partagé entre le spectacle sur glace et le patin libre pendant la durée du festival. Afin de faciliter votre visite, nous vous invitons à consulter les horaires avant de vous présenter sur le site.

Accès à la patinoire : gratuit

Consultez les horaires avant de vous déplacer : www.quartierdesspectacles.com

Location d'équipement disponible sur place et opérée par Patin Patin

L'esplanade Tranquille

L'esplanade Tranquille doit son nom à la Librairie Tranquille et à son célèbre propriétaire, passionné de littérature et défenseur de la liberté d'expression. Autrefois située sur le site de l'esplanade, la Librairie Tranquille a été un lieu d'avant-garde, d'audace et d'effervescence culturelle : c'est d'ailleurs à cet endroit que le manifeste Refus global a été lancé, en 1948.

Le projet a vu le jour grâce à la collaboration de nombreux partenaires et au financement des gouvernements du Québec et du Canada pour les travaux d'aménagement. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.

Téléchargez les photos de l'ouverture en cliquant ici!: crédit Sylvain Légaré

Ou ici : crédit Ulysse Lemerise

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Sources : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 514 465-2591; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre responsable de la Stratégie maritime, [email protected], 418 802-6833; Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et Conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected], (343) 574-8116; Renseignements : Camille Bégin, Ville de Montréal - Division des relations de presse, [email protected], 438 874-8588; Mélanie Mingotaud, Partenariat du Quartier des spectacles, Communications Mingotwo, [email protected], 514 582-5272