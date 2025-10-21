Dynamiser la construction de logements dans tout le Canada

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils peuvent se payer. Résoudre la crise du logement au Canada exige la prise de mesures immédiates afin de réduire les coûts, d'alléger les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements. Le gouvernement du Canada intensifie ses efforts en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour augmenter l'offre de logements au Canada. Il a entre autres récemment lancé Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral qui construira et financera des logements abordables à grande échelle, tout en catalysant la productivité du secteur de la construction résidentielle.

La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé une vague de nouvelles initiatives et de nouvelles mesures qui permettront de construire plus rapidement un plus grand nombre de logements et de renforcer les infrastructures qui facilitent cette construction.

Pour commencer la semaine, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, accompagné d'Ana Bailão, PDG de Maisons Canada, et d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, ont annoncé un investissement dans les infrastructures essentielles à Toronto ainsi que le premier projet de développement immobilier de Maisons Canada.

Un investissement de 283 millions de dollars a été alloué pour apporter des améliorations nécessaires au réseau d'égouts Black Creek vieillissant. Grâce à ce projet, il sera possible de construire jusqu'à 63 000 nouveaux logements, de soutenir 130 400 résidents et de créer plus de 65 000 emplois dans les prochaines décennies.

Maisons Canada a annoncé son premier projet de construction résidentielle sur le site Arbo Downsview. Ce projet consiste en 540 nouveaux logements bâtis en utilisant des méthodes modernes de construction; au moins 40 pour cent d'entre eux seront des logements abordables pour les familles de la classe moyenne. Ce projet sera de plus appuyé par l'investissement fédéral destiné à améliorer le réseau d'égouts Black Creek, qui est situé à proximité.

Le ministre Robertson a aussi publié les trousses de conception technique complètes du Catalogue de conception de logements, une étape importante pour simplifier le processus de construction et réduire le fardeau administratif. Le catalogue permet de simplifier les approbations, de réduire les coûts et de promouvoir une densification en douceur des quartiers existants. Quatorze villes, dont Kitchener, Vancouver, Edmonton, Ottawa, Toronto, Halifax et Yellowknife, se sont déjà engagées à examiner au préalable les conceptions, en vue d'accélérer les processus d'approbation.

De plus, on a annoncé plus de 150 millions de dollars d'investissement fédéral pour renforcer les infrastructures des collectivités de la Saskatchewan et du Manitoba. Ces investissements aideront les administrations locales à moderniser des infrastructures essentielles - comme les ponts, les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et le transport en commun - qui soutiennent l'augmentation du nombre de logements et renforcent les collectivités.

Avec le lancement de Maisons Canada, le gouvernement fédéral va intensifier la construction de logements, en mettant l'accent sur les logements abordables. Maisons Canada catalysera une industrie canadienne du logement plus productive : une industrie qui utilise des matériaux canadiens, crée de nouveaux emplois bien rémunérés tout au long de la chaîne d'approvisionnement et place le Canada en position de leader mondial de la construction résidentielle moderne.

Le gouvernement fédéral a également annoncé des engagements qui soutiendront la construction et la remise en état de plus de3 800 logements, entre autres des logements pour les Autochtones, des logements avec services de soutien, des logements de transition, des logements pour les aînés et des projets immobiliers mixtes.

Faits saillants :

Alors que la responsabilité des programmes relatifs au logement abordable est transférée à Maisons Canada, le ministre Robertson a annoncé le mois dernier un complément de 1,5 milliard de dollars sous forme de prêts au volet Construction du Fonds pour le logement abordable. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera accéléré, avec 385 millions de dollars avancés sur les années à venir afin de pouvoir être utilisés immédiatement.

Ensemble, nous changeons la façon dont le Canada construit en adoptant une approche plus rapide, plus intelligente et plus durable pour les collectivités de tout le pays.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]