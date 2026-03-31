TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Dynamique a annoncé un changement de niveau de risque pour le FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique (le « Fonds »), qui passera aujourd'hui de « faible à moyen » à « faible ». Ce rajustement est en phase avec la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). À noter que l'objectif et la stratégie de placement du fonds resteront les mêmes.

Vous trouverez un résumé de la méthode de classification des risques des ACVM ainsi que l'objectif et la stratégie de placement dans le prospectus du fonds. Vous pouvez obtenir ce document en visitant le site www.dynamique.ca ou en communiquant avec notre Centre des relations avec la clientèle au 1-866-977-0477.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des solutions fondées sur des actifs privés et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

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