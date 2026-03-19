Dynamique annonce les distributions en espèces de mars 2026 des FNB actifs Dynamique et de la série FNB English

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19 mars, 2026, 09:00 ET

TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces de mars 2026 pour les FNB actifs Dynamique et les parts de série FNB cotés à la Bourse de Toronto (TSX) qui versent des distributions mensuelles ou trimestrielles. Les porteurs de parts inscrits au 26 mars 2026 recevront le 31 mars 2026 des distributions en espèces pour leurs parts respectives des FNB actifs Dynamique et de la série FNB. Les montants des distributions en espèces par part sont détaillés ci-dessous :

FNB actif Dynamique et série FNB

Symbole boursier

Distribution en espèces par part ($)

Fréquence des distributions

FNB actif d'obligations Dynamique

DXBB

0,070

Mensuelle

FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique

DXBC

0,062

Mensuelle

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique

DXC

0,082

Mensuelle

FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique

DXCB

0,077

Mensuelle

FNB actif d'obligations croisées Dynamique

DXO

0,082

Mensuelle

FNB actif d'obligations à escompte Dynamique

DXDB

0,075

Mensuelle

FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique

DXQ

0,193

Mensuelle

FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique

DXGE

0,050

Mensuelle

FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique

DXF

0,100

Trimestrielle

FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique

DXN

0,090

Trimestrielle

FNB actif international de dividendes Dynamique

DXW

0,000

Mensuelle

FNB actif d'actions privilégiées Dynamique

DXP

0,097

Mensuelle

FNB actif immobilier Dynamique

DXRE

0,150

Trimestrielle

FNB actif tactique d'obligations Dynamique

DXB

0,064

Mensuelle

FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique

DXDU.U

0,083 $ US

Mensuelle

FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique

DXBU

0,062

Mensuelle

FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique

DXV

0,049

Mensuelle

Fonds d'opportunités de crédit Dynamique

DXCO

0,156

Mensuelle

Fonds à revenu fixe mondial Dynamique

DXBG

0,092

Mensuelle

Fonds de revenu de retraite Dynamique

DXR

0,102

Mensuelle

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

DXCP

0,095

Mensuelle

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des solutions fondées sur des actifs privés et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

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