TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les montants finaux des distributions en espèces de fin d'année des FNB actifs Dynamique et des parts de série FNB des Fonds Dynamique visés (la « série FNB ») qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2025. Les distributions en espèces seront versées le 5 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions en espèces de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions en espèces finales par part :

FNB actif Dynamique et série FNB Symbole

boursier

(TSX) Distribution

en espèces finale

par part ($) Monnaie FNB actif d'obligations Dynamique DXBB 0,07000 CAD FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,06091 CAD FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,12240 CAD FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique DXCB 0,07700 CAD FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,09100 CAD FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB 0,07500 CAD FNB actif marchés émergents Dynamique DXEM 0,00000 CAD FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ 0.,9300 CAD FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG 0,00000 CAD FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG.U 0,00369 USD FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE 0,05000 CAD FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique DXF 0,30320 CAD FNB actif aurifère mondial Dynamique DXAU 0,05510 CAD FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique DXN 0,08190 CAD FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique DXID 0,00000 CAD FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique DXID.U 0,00000 USD FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,03600 CAD FNB actif international Dynamique DXIF 0,16934 CAD FNB actif d'occasions minières Dynamique DXMO 0,06220 CAD FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,10070 CAD FNB actif immobilier Dynamique DXRE 0,15000 CAD FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,06400 CAD FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique DXDU.U 0,08300 USD FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU 0,00000 CAD FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU.U 0,00000 USD FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS 0,00000 CAD FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS.U 0,00000 USD FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU 0,11742 CAD FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique DXZ 0,04110 CAD FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique DXV 0,05300 CAD Fonds d'opportunités de crédit Dynamique DXCO 0,19961 CAD Fonds à revenu fixe mondial Dynamique DXBG 0,08343 CAD Fonds de revenu de retraite Dynamique DXR 0,08700 CAD Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique DXCP 0,09500 CAD

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique .

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

