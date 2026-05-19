TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces de mai 2026 pour les FNB actifs Dynamique et certaines des parts de série FNB cotés à la Bourse de Toronto (TSX) qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts inscrits au 26 mai 2026 recevront le 29 mai 2026 des distributions en espèces pour leurs parts respectives des FNB actifs Dynamique et de la série FNB. Les montants des distributions en espèces par part sont détaillés ci-dessous :

FNB actif Dynamique et série FNB Symbole boursier Distribution en espèces par part ($) Fréquence des distributions FNB actif d'obligations Dynamique DXBB 0,070 Mensuelle FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,056 Mensuelle FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,082 Mensuelle FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique DXCB 0,077 Mensuelle FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,082 Mensuelle FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB 0,075 Mensuelle FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ 0,193 Mensuelle FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE 0,05 Mensuelle FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,082 Mensuelle FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,097 Mensuelle FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,064 Mensuelle FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique DXDU.U 0,083 $ US Mensuelle FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU 0,075 Mensuelle FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique DXV 0,049 Mensuelle Fonds d'occasions de titres de créance Dynamique DXCO 0,026 Mensuelle Fonds à revenu fixe mondial Dynamique DXBG 0,059 Mensuelle Fonds de revenu de retraite Dynamique DXR 0,102 Mensuelle Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique DXCP 0,095 Mensuelle

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SOURCE Fonds Dynamique

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