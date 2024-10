DUUO PAR CO‑OPERATORS LANCE UN RAPPORT SUR L'ASSURANCE INTÉGRÉE ET PRÉSENTE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE CROISSANCE POUR LES MARQUES CANADIENNES

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Duuo par Co‑operators a annoncé le lancement de son rapport sur l'assurance intégrée. Cette nouvelle étude analyse le concept d'assurance intégrée et met en évidence la manière dont les marques qui ne sont pas des assureurs peuvent participer à l'action.

Les principales conclusions du rapport montrent clairement que l'assurance intégrée a la capacité de créer de nouveaux canaux de croissance pour les marques canadiennes qui ajoutent une assurance à leur proposition de valeur.

« L'assurance intégrée a suscité beaucoup d'engouement ces dernières années, et ce rapport permet aux marques canadiennes de savoir comment elles peuvent tirer parti d'une solution d'assurance intégrée, surtout avec le bon partenaire », déclare Ryan Spinner, vice-président de Duuo par Co‑operators.

« Bien que la plupart des Canadiens et Canadiennes ne connaissent probablement pas encore très bien ce terme, notre étude montre un intérêt manifeste pour l'achat d'assurance par l'entremise d'expériences intégrées, ce qui est vraiment encourageant », ajoute-t-il.

Le rapport traite principalement des secteurs de l'habitation et de l'automobile, et examine les attentes croissantes des gens à l'égard de leurs marques préférées, ainsi que leur désir d'obtenir des récompenses et des services supplémentaires. Il montre également l'ouverture de la population canadienne à explorer de nouvelles options d'assurance proposées par des marques de confiance.

Qu'une organisation crée sa propre marque d'assurance ou qu'elle s'appuie sur celle d'un partenaire, le rapport indique clairement que les gens veulent se sentir en confiance et soutenus.

Duuo par Co‑operators travaille activement avec des marques canadiennes et tient beaucoup à entrer en contact avec plus d'organisations qui ont la confiance du public, qui misent sur l'évolutivité numérique et qui ont maintiennent des liens internes avec le parcours du client.

Cliquez ici pour télécharger le rapport sur l'assurance intégrée de Duuo par Co‑operators et en savoir plus.

À propos de Duuo par Co‑operators

Fondée en 2018, Duuo par Co‑operators est à l'avant-garde dans le domaine de l'assurance intégrée et met l'accent sur la distribution auprès de ses partenaires. Grâce aux interfaces de programmation d'applications, les partenaires peuvent intégrer l'achat d'assurance directement sur leur application, plateforme ou site Web. Leur clientèle a donc accès facilement à des protections fiables, en plus de pouvoir compter sur 75 ans d'expertise reconnue dans le domaine de l'assurance et sur un service primé.

https://duuo.ca/fr/home/

À propos de Co‑operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 65 milliards de dollars, Co‑operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émission nette dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights.

