Dumont Nickel obtient la prolongation de son décret gouvernemental existant jusqu'en 2031

Une étape déterminante vers la construction de l'un des projets de minéraux critiques les plus avancés du Québec

Faits saillants

Le gouvernement du Québec a prolongé la validité du décret 526-2015, tel que modifié, qui autorise l'exploitation à ciel ouvert du gisement de nickel Dumont ainsi que la construction et l'exploitation d'une usine de traitement du minerai dans à Launay, en Abitibi-Témiscamingue.

La prolongation permet à Dumont Nickel de poursuivre son cheminement vers une décision finale d'investissement et la mise en chantier du projet.

Le projet Dumont figure parmi les projets de nickel-cobalt les plus avancés au Canada et est positionné pour contribuer aux chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques liées à la transition énergétique, aux véhicules électriques, à la défense et à la souveraineté minérale.

LAUNAY, QC, le 5 août 2026 /CNW/ -- Dumont Nickel S.E.C. (« Dumont Nickel » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que le gouvernement du Québec a approuvé la prolongation du décret gouvernemental du projet Dumont (le « Projet »), situé à Launay, près d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Cette prolongation constitue un jalon positif qui permet au Projet de poursuivre son avancement vers une décision finale d'investissement.

« La prolongation du décret gouvernemental représente un jalon important pour le projet Dumont, en renforçant la certitude réglementaire nécessaire pour faire avancer le Projet vers une décision finale d'investissement. Alors que nous poursuivons nos discussions avec des partenaires financiers, des investisseurs stratégiques et des parties prenantes industrielles, cette décision envoie un signal clair que le Projet progresse de façon structurée, responsable et prévisible. Nous remercions le gouvernement du Québec, ainsi que tous les partenaires et parties prenantes de la région, pour leur appui continu afin de faire progresser ce Projet vers sa réalisation », a déclaré Johnna Muinonen, présidente de Dumont Nickel.

Une autorisation prolongée dans un cadre rigoureux et actualisé

Depuis l'obtention de son autorisation initiale en 2015, et à la suite de la modification de cette autorisation en 2023 afin de refléter une conception optimisée du projet, Dumont Nickel a poursuivi ses efforts de réduction de son empreinte environnementale tout en intégrant les changements réglementaires, l'évolution des meilleures pratiques de l'industrie et les commentaires reçus dans le cadre de son dialogue continu avec les parties prenantes. Dans le cadre du processus de prolongation, la Société a mis à jour son évaluation environnementale afin de refléter la conception actuelle du Projet, les exigences réglementaires introduites depuis 2015 et les attentes actuelles en matière de développement responsable des ressources.

La prolongation du décret a été accordée à la suite d'un examen rigoureux amorcé en 2024 et mené en collaboration avec les autorités gouvernementales concernées. Le processus a également inclus un dialogue continu avec les parties prenantes locales ainsi qu'avec la Première Nation Abitibiwinni, avec laquelle la Société maintient une entente sur les répercussions et les avantages signée en 2017.

Une approche innovante en matière de compensation environnementale

Au-delà de la conformité réglementaire, Dumont Nickel entend transformer la compensation environnementale en catalyseur de création de valeur régionale. La Société a proposé que les mesures de compensation liées aux milieux humides et hydriques génèrent des bénéfices durables pour l'Abitibi-Témiscamingue par la restauration d'écosystèmes dégradés, la réhabilitation de sites miniers abandonnés, la modernisation d'infrastructures hydriques vieillissantes et le soutien à la recherche appliquée menée par l'expertise régionale.

« La prolongation du décret confirme que Dumont progresse vers la construction. Notre objectif demeure inchangé : mettre en valeur l'un des plus grands gisements de nickel sulfuré non développés au monde, ici, en Abitibi-Témiscamingue, alors que les travaux d'ingénierie, de financement et de partenariat sont en cours. Dumont est un actif stratégique pour la souveraineté canadienne en minéraux critiques et un moteur durable de valeur sociale, économique et environnementale pour les communautés, la région, la province et le pays », a conclu François Vézina, chef de l'exploitation de Dumont Nickel.

À propos de Dumont Nickel S.E.C.

Le projet Dumont Nickel, situé à Launay, près d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, est l'un des principaux projets avancés de nickel-cobalt au Canada. Enraciné dans la région depuis plusieurs décennies, il vise à contribuer au développement économique régional, à la filière des minéraux critiques et aux chaînes d'approvisionnement stratégiques liées à la transition énergétique, aux technologies avancées, à la défense et à la souveraineté minérale.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations concernant la durée et les conditions du décret gouvernemental, l'avancement de la Société vers une décision finale d'investissement et le début de la construction, l'obtention des autorisations restantes requises pour le Projet ainsi que la nature et les effets des mesures de compensation environnementale proposées. Ces énoncés reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment la disponibilité du financement du projet à des conditions acceptables, l'obtention et le maintien en temps opportun des permis et autorisations requis, ainsi que la poursuite du dialogue avec les communautés autochtones et locales. Les résultats réels pourraient différer de façon importante en raison de divers risques et incertitudes, notamment les fluctuations des prix du nickel et du cobalt, l'augmentation des coûts, les retards liés au financement, aux permis ou à la construction, les changements aux politiques gouvernementales ou aux programmes d'appui, ainsi que les conditions économiques et de marché générales. Dumont Nickel LP ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

SOURCE Dumont Nickel

Renseignements médias: Valérie Pomerleau | Vice-présidente, Affaires publiques et Communications | (819) 856-5678 | [email protected]