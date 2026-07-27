Dumont Nickel sélectionné pour bénéficier de l'accompagnement spécialisé Filon visant les projets miniers stratégiques

Un signal fort pour le secteur des minéraux critiques du Québec, qui renforce la visibilité et la crédibilité de Dumont auprès des gouvernements, des communautés, des partenaires financiers et des investisseurs stratégiques.

Faits saillants

L'une des premières entreprises québécoises à bénéficier du service d'accompagnement spécialisé Filon, mis en place par le gouvernement du Québec en vue de soutenir l'avancement de projets miniers stratégiques dans le cadre du processus provincial d'autorisation.

mis en place par le gouvernement du Québec en vue de soutenir l'avancement de projets miniers stratégiques dans le cadre du processus provincial d'autorisation. Un projet de nickel de classe mondiale qui gagne en Momentum : un des plus importants gisements de nickel sulfuré inexploités au monde et constituant l'un des projets de minéraux critiques les plus avancés au Canada, Dumont se dirige vers une décision finale d'investissement, grâce à un soutien concret du gouvernement.

un des plus importants gisements de nickel sulfuré inexploités au monde et constituant l'un des projets de minéraux critiques les plus avancés au Canada, Dumont se dirige vers une décision finale d'investissement, grâce à un soutien concret du gouvernement. Un projet à fortes retombées économiques : le projet est positionné pour générer des retombées économiques durables pour le Québec et le Canada, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement nord-américaines en minéraux critiques.

LAUNAY, QC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Dumont Nickel LP (« Dumont Nickel » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que son projet Dumont Nickel (le « Projet ») a été sélectionné pour bénéficier de Filon, un service d'accompagnement par des spécialistes du développement minier afin de soutenir l'avancement des projets miniers stratégiques.

Situé à Launay, en Abitibi-Témiscamingue, le projet Dumont est l'un des plus importants gisements de nickel sulfuré non développés au monde et figure parmi les projets de nickel-cobalt les plus avancés au Canada. Le nickel et le cobalt, tous deux présents dans le projet Dumont, sont désignés comme minéraux critiques par les gouvernements du Québec, du Canada et l'Europe, et constituent des intrants essentiels aux chaînes d'approvisionnement stratégiques liées à la transition énergétique, aux technologies avancées et à la souveraineté minérale. Le fait que Dumont Nickel puisse bénéficier du service d'accompagnement spécialisé Filon reflète la maturité technique du projet, son importance stratégique et sa capacité à avancer.

Dans le cadre de Filon, le projet bénéficiera d'un accompagnement par un spécialiste du développement minier. Ce dernier contribuera à faciliter les échanges avec les ministères et organismes gouvernementaux responsables de délivrer les permis et autorisations nécessaires, sans compromettre la rigueur des normes environnementales et sociales du Québec.

« Le projet Dumont est une occasion stratégique de faire du Québec un chef de file de la production responsable de nickel, » a déclaré Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. « En valorisant l'un des plus importants gisements au monde, nous consolidons notre rôle dans les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et créons des retombées durables pour l'Abitibi-Témiscamingue et tout le Québec. Avec Filon, l'entreprise Dumont Nickel pourra compter sur un accompagnement spécialisé de la part d'experts du domaine minier, et ce, au bénéfice de ce projet porteur. ».

Un projet de classe mondiale qui progresse vers la décision finale d'investissement

La Société poursuit ses travaux techniques, ceux pour le financement du projet et ses discussions avec des partenaires industriels stratégiques en vue d'une décision finale d'investissement.

« Le fait de pouvoir bénéficier de l'accompagnement spécialisé Filon confirme que Dumont est entré dans une phase déterminante de son développement », a déclaré François Vézina, Chef de l'exploitation de Dumont Nickel. « Cet appui gouvernemental contribue à renforcer la confiance des partenaires, alors que nous poursuivons les dernières démarches vers la construction et la production, tout en maintenant les plus hauts standards environnementaux et sociaux. »

Dumont Nickel maintient son entente sur les répercussions et les avantages avec la Première Nation Abitibiwinni, signée en 2017, et poursuit ses consultations continues avec la Première Nation Abitibiwinni ainsi qu'avec les communautés locales de l'Abitibi-Témiscamingue à mesure que le Projet progresse.

« Dumont bénéficie d'un solide appui gouvernemental et progresse en cohérence avec les priorités du Québec en matière de minéraux critiques », a déclaré Johnna Muinonen, présidente de Dumont Nickel. « Cette annonce renforce la confiance de nos investisseurs et de nos partenaires stratégiques alors que nous travaillons en vue d'une décision finale d'investissement et du début de la construction. »

Dumont Nickel remercie la ministre Champagne Jourdain et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la mise en place du service d'accompagnement spécialisé Filon dont bénéficiera Dumont Nickel.

À propos de Dumont Nickel LP

Dumont Nickel LP développe le projet Dumont Nickel à Launay, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Le projet abrite l'un des plus importants gisements de nickel sulfuré non développés au monde et constitue l'un des projets de nickel-cobalt les plus avancés au Canada. Il est positionné pour générer des retombées économiques régionales durables et renforcer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines en minéraux critiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations concernant l'avancement de la Société vers une décision finale d'investissement, la capacité de production et la durée de vie prévues de la mine, l'échéancier anticipé du début de la construction et de la production, les retombées économiques potentielles du projet, la poursuite de programmes d'appui gouvernemental tels que Filon, ainsi que l'évolution des consultations avec les communautés autochtones et locales. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment les résultats des études techniques du projet, la disponibilité du financement du projet à des conditions acceptables, l'obtention et le maintien des permis et autorisations requis, le maintien de l'appui gouvernemental, ainsi qu'un dialogue constructif avec les communautés autochtones et locales. Les résultats réels pourraient différer de façon importante en raison de divers risques et incertitudes, notamment les fluctuations des prix du nickel et du cobalt, l'augmentation des coûts, les retards liés au financement, aux permis ou à la construction, les changements aux politiques gouvernementales ou aux programmes d'appui, les résultats des consultations, ainsi que les conditions économiques et de marché générales. Dumont Nickel LP ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf dans la mesure requise par les lois applicables. Référence technique : Étude de faisabilité de Dumont Nickel de juin 2026.

SOURCE Dumont Nickel

Renseignements médias : Valérie Pomerleau, vice-présidente, Affaires publiques et Communications, Dumont Nickel, (819) 856-5678, [email protected]