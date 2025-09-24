Reconnu pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution

BOSTON, 24 septembre 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD) et des assurances générales, a annoncé aujourd'hui que Duck Creek Technologies a de nouveau été désigné par Gartner® comme Leader dans son "Magic Quadrant™ for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America" 2025. L'évaluation est basée sur des critères spécifiques d'analyse de l'exhaustivité globale de la vision et de la capacité d'exécution de l'entreprise.

Les rapports Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques visant à offrir une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est nette. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionnaires et Acteurs de niche. La recherche vous permet de tirer le meilleur parti de l'analyse des marchés en fonction de vos besoins particuliers en matière d'affaires et de technologie.

« Duck Creek s'engage à aider les assureurs à moderniser et à innover avec la rapidité et la souplesse dont ils ont besoin », a déclaré Michael Jackowski, chef de la direction de Duck Creek Technologies. « Notre plateforme SaaS fournit des mises à niveau continues et des renseignements opérationnels qui donnent aux opérateurs les moyens de prendre des décisions plus intelligentes et plus rentables, de la souscription à la gestion des sinistres. Nous continuons d'investir dans l'IA pour aider les assureurs à exploiter les perspectives et à améliorer l'efficacité et l'expérience client, tout en élargissant notre gamme complète de solutions de pointe pour accélérer l'obtention de valeur. Notre reconnaissance en tant que Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® conforte notre mission d'offrir une technologie qui favorise une croissance sûre pour les assureurs. »

Consultez un exemplaire gratuit du rapport Magic Quadrant pour en savoir plus sur les forces et les mises en garde de Duck Creek, entre autres offres de fournisseurs.

Gartner ne recommande ni ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses recherches

Source : Gartner, Magic Quadrant SaaS for P&C Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham, 18 septembre 2025

Clause de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient ou ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD) et des assurances générales. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et toutes sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes - LinkedIn et X.

