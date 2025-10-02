Accenture, Cognizant, Microsoft, Next Level Solutions, Snowflake et Xceedance honorés pour avoir fait progresser l'innovation dans le secteur de l'assurance

NEW YORK, 2 octobre 2025 /CNW/ -- Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD) et des assurances générales, a annoncé aujourd'hui les lauréats du troisième prix annuel Partenaire de l'année de l'entreprise. Accenture, Cognizant, Microsoft, Next Level Solutions, Snowflake et Xceedance ont reçu les prix Partenaire de l'année de cette année, qui reconnaissent le pouvoir des partenariats et leur rôle dans la réussite de l'écosystème des assurances IARD et des assurances générales.

Les lauréats du prix Partenaire 2025 sont :

Accenture , qui a été nommée Partenaire intégrateur de systèmes de l'année dans la catégorie Création de valeur , un prix récompensant des partenaires pour le développement d'actifs réutilisables qui génèrent de la valeur pour le client et des gains d'efficacité opérationnelle. Cette reconnaissance souligne sa capacité à exécuter des projets stratégiques et à stimuler l'innovation dans le secteur de l'assurance. Par exemple, Accenture joue un rôle essentiel dans l'exécution de la prestation de services auprès de plusieurs comptes clés, tirant parti des plus récentes solutions de Duck Creek pour aider les clients à obtenir une valeur mesurable et à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle grâce à l'innovation, pour finalement réinventer des solutions pour le secteur de l'assurance.



« Nos prix Partenaire de l'année célèbrent des organisations exceptionnelles qui partagent notre engagement à transformer le secteur de l'assurance », a déclaré Sean Murphy, vice-président directeur en charge de l'accompagnement des clients et des partenaires chez Duck Creek Technologies. « Accenture, Cognizant, Microsoft, Next Level Solutions, Snowflake et Xceedance ont fait preuve d'un engagement exceptionnel à fournir des solutions novatrices qui aident nos clients communs à naviguer dans un marché de plus en plus complexe. Ces partenariats sont essentiels à notre mission de définir l'avenir des assurances IARD et des assurances générales, et nous sommes fiers de reconnaître leur contribution à la réussite significative dans l'ensemble de l'écosystème. »

Pour en savoir plus sur ces partenaires primés de Duck Creek, visitez https://www.duckcreek.com/partner/.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD) et des assurances générales. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et toutes sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes : LinkedIn et X.

Relations avec la presse :

Marianne Dempsey/Tara Stred

[email protected]

