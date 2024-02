OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Les Canadiens noirs ont contribué à faire du Canada le pays que nous aimons. Qu'il s'agisse des pionniers qui ont laissé leur marque dans les temples de la renommée et les manuels d'histoire ou des héros méconnus qui améliorent la vie des communautés à travers le pays, l'excellence des Noirs se manifeste partout autour de nous. Toutefois, pendant que le Canada évolue et accroît sa diversité, son histoire douloureuse en matière de racisme à l'égard des Noirs a encore des répercussions dans les communautés noires et empêche nombre de personnes d'atteindre leur plein potentiel. Nous pouvons - et nous devons - faire mieux.

C'est pourquoi, en 2018, le gouvernement du Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. La Décennie des Nations Unies nous aide à mettre en place des programmes inclusifs pour donner des moyens d'agir aux personnes d'ascendance africaine et faire progresser notre travail de lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie auxquels sont confrontées les personnes d'ascendance africaine au Canada et ailleurs dans le monde. Alors que la Décennie des Nations Unies prend fin cette année, nous tenons à réaffirmer notre soutien à l'égard des communautés noires.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral prolongera jusqu'en 2028 les efforts qu'il réalise pour promouvoir l'égalité et donner des moyens d'agir aux Canadiens noirs, en fonction des cadres de travail des Nations Unies. S'appuyant sur ces cadres de travail, cette extension soutiendra les Canadiens noirs et renforcera leur leadership dans les milieux communautaire, des affaires et de la justice sociale.

Nous avons réalisé des investissements transformateurs pour outiller les communautés noires d'un bout à l'autre du pays. En effet, depuis que nous avons adhéré à la Décennie des Nations Unies en 2018, nous nous sommes engagés à verser jusqu'à 860 millions de dollars dans des initiatives centrées sur les Noirs, par exemple sur la justice raciale, l'entrepreneuriat et la dignité économique. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous avons investi dans plus de 2 300 projets visant à développer les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif dirigés par des Noirs et au service des Noirs. L'année dernière, nous avons choisi la Fondation pour les communautés noires pour assurer la gestion du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds fournira un financement à long terme et durable aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui luttent contre le racisme à l'égard des Noirs et améliorent le bien-être social et économique dans les communautés majoritairement noires. De plus, grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous aidons des milliers de propriétaires d'entreprise et d'entrepreneurs noirs canadiens à lancer leur entreprise, à la faire croître et à réussir.

Les principes de la Décennie des Nations Unies continuent de guider le Canada dans sa lutte contre le racisme envers les Noirs et contre les obstacles systémiques qui se dressent devant les communautés marginalisées. Nous resterons toujours là pour les Canadiens noirs et continuerons à rendre la vie meilleure, plus équitable et plus inclusive pour tous.

Citations

« La diversité est une réalité, mais l'inclusion est un choix. En prolongeant nos efforts mis en œuvre en vertu de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies au Canada, nous réaffirmons notre engagement à soutenir les Canadiens noirs. Guidés par les cadres de travail établis par les Nations Unies, nous investirons dans des programmes dirigés par des Noirs, ferons progresser la justice raciale et veillerons à ce que les Canadiens noirs aient les occasions qu'ils méritent d'atteindre leur plein potentiel. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La Décennie des Nations Unies est devenue une feuille de route importante qui nous a aidés à mettre en valeur les droits, cultures et réalisations distinctes des plus de 1,5 million de personnes d'ascendance africaine qui vivent aujourd'hui au Canada. Cependant, de la même façon que la diaspora noire contribue à ce pays depuis des générations, nous devons maintenir notre engagement bien au-delà d'une seule décennie. Je reste déterminée à favoriser la reconnaissance, la justice et le développement pour les communautés noires de partout au pays jusqu'en 2028 et par la suite. »

-- L'hon. Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Faits saillants

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Ce faisant, le Canada est devenu le premier pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques à reconnaître officiellement la Décennie des Nations Unies.

a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Ce faisant, le est devenu le premier pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques à reconnaître officiellement la Décennie des Nations Unies. En 2019, le Canada a lancé sa Stratégie de lutte contre le racisme, une approche pangouvernementale visant à combattre le racisme systémique, y compris le racisme envers les Noirs, sous la gouverne du nouveau Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Dans le cadre de la Stratégie, nous continuons de fournir des ressources aux communautés et aux organisations afin d'éliminer les inégalités et de lutter contre le racisme.

a lancé sa Stratégie de lutte contre le racisme, une approche pangouvernementale visant à combattre le racisme systémique, y compris le racisme envers les Noirs, sous la gouverne du nouveau Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Dans le cadre de la Stratégie, nous continuons de fournir des ressources aux communautés et aux organisations afin d'éliminer les inégalités et de lutter contre le racisme. Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été investis dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour célébrer les dynamiques communautés noires du Canada , échanger des connaissances et renforcer leurs capacités. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, pour un investissement total de 200 millions de dollars.

pour célébrer les dynamiques communautés noires du , échanger des connaissances et renforcer leurs capacités. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, pour un investissement total de 200 millions de dollars. Des organisations communautaires dirigées par des Noirs ont déjà reçu des fonds au titre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada afin de renforcer leurs capacités et d'obtenir du soutien pour la conduite de leurs activités, l'achat de matériel et des rénovations.

afin de renforcer leurs capacités et d'obtenir du soutien pour la conduite de leurs activités, l'achat de matériel et des rénovations. Le gouvernement du Canada a investi jusqu'à 265 millions de dollars dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires afin de soutenir les milliers de propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs au pays. Ce programme est une étape importante pour jeter les bases d'un changement à long terme, durable et concret dans la vie des entrepreneurs noirs de l'ensemble du pays pour les années à venir.

a investi jusqu'à 265 millions de dollars dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires afin de soutenir les milliers de propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs au pays. Ce programme est une étape importante pour jeter les bases d'un changement à long terme, durable et concret dans la vie des entrepreneurs noirs de l'ensemble du pays pour les années à venir. L'élaboration de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires s'inscrit dans la réponse du gouvernement fédéral au racisme et à la discrimination systémique envers les personnes noires qui ont mené à leur surreprésentation dans le système de justice pénale, y compris en tant que victimes d'actes criminels.

En reconnaissance de la Décennie des Nations Unies, le budget de 2021 prévoyait un montant pouvant atteindre 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. En mars 2023, la Fondation pour les communautés noires - une organisation nationale dirigée par des Noirs et au service des Noirs - a été choisie pour administrer le Fonds. La Fondation a lancé son premier appel de propositions en décembre 2023.

Le gouvernement du Canada a aussi investi 10 millions de dollars dans le Fonds pour la santé mentale des communautés noires afin d'améliorer la santé mentale des personnes et communautés noires, dans l'objectif d'acquérir davantage de connaissances et de capacités et de concevoir des programmes culturellement pertinents qui portent sur la santé mentale et ses déterminants chez les Canadiens noirs. Depuis 2018, le Fonds a soutenu 23 projets communautaires et dirigés par des Noirs un peu partout au Canada .

a aussi investi 10 millions de dollars dans le Fonds pour la santé mentale des communautés noires afin d'améliorer la santé mentale des personnes et communautés noires, dans l'objectif d'acquérir davantage de connaissances et de capacités et de concevoir des programmes culturellement pertinents qui portent sur la santé mentale et ses déterminants chez les Canadiens noirs. Depuis 2018, le Fonds a soutenu 23 projets communautaires et dirigés par des Noirs un peu partout au . Le gouvernement du Canada rend hommage aux Canadiens d'ascendance africaine au moyen de sa campagne annuelle du Mois de l'histoire des Noirs.

