COCOA BEACH, Floride, 29 janvier 2024 /CNW/ - Proposant les seules plages qui font aussi office de rampe de lancement, la Space Coast (« Côte spatiale ») de Floride ( VisitSpaceCoast.com ) est une destination printanière de choix pour les personnes en quête de températures agréables, de kilomètres de plages immaculées, d'expériences exaltantes, de liens avec la nature ou d'hôtels abordables, entre autres.

The only beach that doubles as a launch pad.

Destination prisée des voyageurs canadiens, la Côte spatiale de Floride attire une grande diversité de visiteurs, des passionnés de nature qui aiment les aventures au camping aux grands amateurs d'espace impatients de voir un lancement de fusée de près. En plus de ses 115 kilomètres de côtes, la Côte spatiale offre des centaines de possibilités de croisière aux voyageurs canadiens qui cherchent à prendre la mer chaque année au départ de Port Canaveral, deuxième port de croisière le plus fréquenté au monde.

L'aéroport international d'Orlando, qui se trouve à une courte distance en voiture de la Côte spatiale, accueille plus de visiteurs du Canada que de n'importe quel autre pays. Et ces visiteurs sont nombreux à venir au printemps, quand la Côte spatiale se montre sous son meilleur jour.

Parmi les prochains événements organisés sur la Côte spatiale et qui méritent le déplacement figurent la cinquième édition de l'Annual Cocoa Village Brewer's Bash (festival de bières artisanales organisé le 3 février); le marathon et semi-marathon Publix de Floride (11 février) ainsi que d'autres grandes courses; la Ride It Down (balade annuelle collective en vélo de Titusville organisée le 24 février); le Grant Seafood Festival (festival de fruits de mer organisé les 2 et 3 mars); le Ron Jon Beach 'N Boards Fest (festival de sports de planche organisé du 6 au 10 mars); l' Indiafest Brevard (festival de l'Inde organisé les 9 et 10 mars); l' East Coast Dog Surfing Festival (festival de surf pour chiens organisé le dimanche de Pâques, le 31 mars); le Grant BBQ Fest (festival de barbecue de Grant organisé du19 au 21 avril); la 39e édition de l'Annual Melbourne Art Festival (festival artistique annuel de Melbourne organisé les 27 et 28 avril).

« Le printemps est une période spectaculaire pour visiter la Côte spatiale, qui offre des expériences inégalées comme le centre spatial Kennedy , le zoo de Brevard , et bien sûr nos magnifiques plages , a déclaré Peter Cranis, directeur général de l'Office de tourisme de la Côte spatiale. Les lancements de fusées étant de plus en plus fréquents, il y a de fortes chances que vous assistiez à l'une de ces prouesses pendant votre séjour ici - peut-être même depuis la plage. »

Offrant des températures chaudes toute l'année, la Côte spatiale fait le bonheur des surfeurs; un grand nombre des meilleurs professionnels de ce sport, comme Caroline Marks et Kelly Slater, viennent d'ailleurs de cette région. Abritant plus de 1 500 espèces de plantes et d'animaux, la réserve naturelle Merritt Island National Wildlife Refuge permet aux visiteurs de se rapprocher de la nature, de faire du vélo, de la randonnée, du bateau, ou de pratiquer la pêche ou la chasse.

Pour plus d'informations sur les activités à faire et les endroits où séjourner sur la Côte spatiale de Floride, rendez-vous sur VisitSpaceCoast.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2327877/Night_Rocket_Launch_over_Westgate_Cocoa_Beach_Pier.jpg

SOURCE Florida's Space Coast Office of Tourism

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kennedy Norton, Butin PR, [email protected]