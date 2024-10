Janvier et février sont des mois de pointe pour les lancements de fusées et regorgent d'événements culturels enrichissants le long de la côte spatiale.

COCOA BEACH, Floride, 24 octobre 2024 /CNW/ - Avec un ciel clair, des températures chaudes et un approvisionnement apparemment infini d'ensoleillement, la côte spatiale de la Floride (VisitSpaceCoast.com) est une destination idéale pour ceux qui cherchent à échapper aux climats nordiques plus froids en janvier et février.

La côte spatiale de la Floride offre 72 milles de littoral parfait (PRNewsfoto/Florida's Space Coast Office of Tourism)

La Côte spatiale est un lieu de vacances populaire auprès des voyageurs canadiens, y compris ceux qui aiment le plein air, les arts et les événements culturels, et, surtout, l'espace! Les options hôtelières sont nombreuses le long de la côte spatiale, avec des tarifs et des hébergements abordables pour toutes les préférences et tous les prix, en particulier en hiver.

En plus de 72 milles de littoral parfait, la côte spatiale offre aux voyageurs canadiens d'innombrables occasions de croisière à partir de Port Canaveral. En fait, un plus grand nombre de visiteurs du Canada se rendent à l'aéroport international d'Orlando, en voiture rapide vers la côte spatiale, que de n'importe quel autre pays, et bon nombre d'entre eux viennent en hiver.

Parmi les événements à venir dignes de voyage de Space Coast, mentionnons le Space Coast Birding and Wildlife Festival (du 22 au 26 janvier); la Brevard Renaissance Fair (du 18 janvier au 23 février, les dates varient); les prestations de Jersey Boys (du 10 janvier au 23 février) par Titusville Playhouse, Escape to Margaritaville (du 31 janvier au 23 février) et Sistas of Soul (du 28 février au 1 mars); les prestations de One Flew Over the Cuckoo's Nest (du 3 au 19 janvier) et de Seussical the Musical (du 28 février au 16 mars); la prestation historique de Cocoa Village Playhouse de Hello, Dolly! (du 31 janvier au 6 février); représentation de Becky's New Car par le Melbourne Civic Theatre (du 17 janvier au 23 février); et représentation de My Fair Lady par le Henegar Center for the Arts (du 17 janvier au 9 février).

Ceux qui ont un penchant pour le plein air peuvent se rapprocher de la nature à la Merritt Island National Wildlife Refuge, l'endroit idéal pour le vélo, la randonnée, la navigation et la pêche.

« La côte spatiale est sans doute la meilleure destination polyvalente et la plus excitante de la Floride, a déclaré Peter Cranis, directeur exécutif du Space Coast Office of Tourism. "Avec des expériences culturelles uniques en leur genre, ainsi que des trésors comme le Centre spatial Kennedy et nos magnifiques plages, c'est toujours le bon moment de visiter la côte spatiale, surtout en janvier et février."

Pour en savoir plus sur les choses à faire et les endroits où séjourner sur la côte spatiale de la Floride, visitez VisitSpaceCoast.com.

