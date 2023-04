Le Québécois Patrick Nadeau a fait l'aller-retour jusqu'au Mexique à bord de son Hyundai IONIQ 5 Preferred à longue portée

BROSSARD, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - À l'approche du Jour de la Terre, Hyundai Auto Canada tient à souligner le périple exceptionnel d'un client qui est parti à l'aventure au volant de son véhicule électrique.

Les véhicules électriques d'aujourd'hui ne se limitent pas qu'à une utilisation urbaine. Leur grande autonomie et leur système de recharge rapide permettent de parcourir de grandes distances en peu de temps, et ce pour une fraction du coût d'utilisation d'un modèle à essence. Monsieur Patrick Nadeau en a récemment fait la démonstration en conduisant son IONIQ 5 de son domicile de Disraeli au Québec jusqu'à Puerto Vallarta au Mexique.

Ce voyage aller-retour de plus de 15 700 kilomètres aura coûté à M. Nadeau un peu moins de 630 $ CAD en frais de recharge, soit une fraction du coût qu'il aurait dû défrayer en essence avec un véhicule à moteur thermique. Mais les avantages de ce périple électrique ne s'arrêtent pas là.

D'une camionnette à un IONIQ 5

Autrefois propriétaire de deux camionnettes, c'est principalement pour des raisons financières que M. Nadeau s'est tourné vers l'IONIQ 5. « C'était une décision purement mathématique », explique-t-il, ajoutant qu'il était habitué de payer entre 1200 $ et 1400 $ CAD d'essence par mois. « J'économise de l'argent chaque mois en roulant électrique », assure-t-il.

Grâce à son espace généreux dans le coffre et pour les passagers arrière, l'IONIQ 5 répondait à tous les critères de ce père de trois enfants, qui utilise aussi son IONIQ 5 dans le cadre de son travail.

Camper et travailler dans le désert

Propriétaire d'une entreprise spécialisée en réalité virtuelle, Patrick Nadeau a amené avec lui beaucoup d'équipement lors de son périple de 116 jours, histoire de créer de nouvelles expériences de réalité virtuelle dans les parcs nationaux visités sur sa route. Il est notamment passé par le Midwest américain pour visiter les parcs de Bryce Canyon, Zion, Arches et Grand Canyon.

Pour dormir, c'est principalement en camping que Patrick Nadeau passait ses nuits. « Les nuits dans le désert sont assez froides, donc je mettais mon matériel dans ma tente et je dormais dans la voiture avec le chauffage à 20 degrés », relate-t-il, ajoutant qu'une nuit entière avec le chauffage ne nécessitait qu'environ 10% des réserves de la batterie.

Qui plus est, la fonction V2L (Vehicle-to-Load) lui a permis de faire fonctionner ses équipements électriques en les branchant à même le connecteur du véhicule. « Ça me permettait de travailler et de recharger les batteries de mon équipement dans les parcs nationaux, où les campings sont souvent sans service », explique M. Nadeau, qui branchait même une plaque de cuisine à induction pour se faire à manger !

Une bonne autonomie quand les chargeurs se font rares

Une fois arrivé au Mexique, la planification des trajets est devenue plus importante en raison de la faible disponibilité des bornes de recharge rapide, faciles à trouver au Canada et aux États-Unis mais presque inexistantes au Sud de la frontière américaine. Cela dit, Patrick Nadeau a pu poursuivre son chemin jusqu'à Puerto Vallarta sans problème. L'IONIQ 5 a pu parcourir jusqu'à 460 kilomètres en une seule charge, avec encore 7% en réserve. « Ça respectait tout à fait mes attentes », assure-t-il. À son retour à la maison, l'ordinateur de bord de l'IONIQ 5 affichait une moyenne de consommation d'énergie de 18,5 kWh/100 km pour l'ensemble du périple.

Patrick Nadeau ne regrette pas son voyage, loin de là. Et il espère que son récit saura convaincre quelques personnes de la viabilité de la voiture électrique, même pour ceux qui parcourent régulièrement de longs trajets. « Je ne vois plus de contrainte réelle à l'adoption des véhicules électriques », lance-t-il en guise de conclusion.

