TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, vous pouvez obtenir un latte, un americano, un cappuccino ou un latte glacé classique de n'importe quel format pour seulement 2 $ à votre restaurant Tim Hortons préféré ou sur l'appli Tim Hortons.

« Préparées avec des grains 100 % arabica de qualité supérieure d'origine éthique, nos boissons à base d'espresso sont riches et équilibrées, et vous pouvez les personnaliser à votre goût avec votre choix de lait, de crème ou de boisson d'avoine ou d'amande* », souligne la directrice de l'innovation des boissons chez Tim Hortons, Victoria Stewart.

« Que vous ayez l'habitude de déguster une boisson à base d'espresso chez Tim ou que ce soit votre première fois, nous sommes ravis de vous offrir l'occasion de savourer l'une de nos boissons classiques, préparée espressément pour vous. »

* Le prix de 2 $ exclut les doses d'espresso et les boissons de spécialité à base d'espresso. Des frais supplémentaires s'appliquent pour les modifications.

