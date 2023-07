MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Sous le cri de ralliement « Jamais sans notre fierté » et à quelques jours du début de la 17e édition du Festival Fierté Montréal présenté par TD en collaboration avec Loto-Québec, Fierté Montréal a invité les communautés 2SLGBTQIA+ ainsi que leur allié·e·s d'ici et d'ailleurs à se joindre aux festivités et participer aux activités artistiques, culturelles et communautaires qui auront lieu du 3 au 13 août à Montréal. « Dans un contexte sociétal où les discours d'haine à l'égard des communautés 2SLGBTQIA+ prennent de l'ampleur, célébrer la créativité des communautés et commémorer leurs luttes et leur résilience demeurent plus pertinent que jamais, a déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. La fierté est inextinguible et, pendant 11 jours, nos communautés seront mises de l'avant dans le Village, au Parc olympique et ailleurs dans la métropole pour célébrer notre fierté. »

Un Festival à l'image des communautés

La plus grande célébration 2SLGBTQIA+ de la francophonie célébrera la diversité au sein des communautés queer en mettant sur scène plus de 150 artistes, dont une bonne partie issue·e·s de la relève et des communautés racisées. « Nous avons imaginé une programmation qui permettra au public de se reconnaître et de souligner d'une façon festive et rassembleuse la diversité au sein de nos communautés, » a souligné Chris Ngabonziza, directeur de la programmation de Fierté Montréal.

Le retour du Défilé de la Fierté

Après une année de consultation, d'évolution et de transformation, Fierté Montréal a refondu sa gouvernance, solidifié ses opérations, redéfini sa mission et réimaginé son image de marque. Tout est en place pour accueillir les plus de 15 000 personnes qui se sont donné rendez-vous le 13 août à 13h sur le boulevard René-Lévesque, de la rue Metcalfe à la rue Alexandre-DeSève pour participer au Défilé de la Fierté, un moment fort de célébration, de commémoration et de revendication pour les communautés 2SLBTQIA+. Le public est invité à se joindre à cette manifestation colorée et festive qui met de l'avant les revendications de nos communautés.

Une année historique pour les Journées communautaires, présentées par Air Canada

Fortes d'inscriptions record, ce sont plus de 140 organismes et groupes communautaires 2SLGBTQIA+, ainsi que des dizaines d'organisations alliées, qui seront présents lors des Journées communautaires, les vendredi 11 et samedi 12 août sur la rue Sainte Catherine Est, dans le Village, de 11h à 18h. Les Montréalais·e·s et les visiteur·euse·s de partout sont convié·e·s à découvrir et à soutenir la vitalité de nos communautés.

La programmation dans le Village

Le Festival Fierté Montréal 2023 s'amorcera aux Jardins Gamelin, le jeudi 3 août à 17h, lors de la Cérémonie d'ouverture avec la présence d'artistes autochtones et leurs alli·é·e·s, suivie d'une soirée dansante gratuite en collaboration avec le collectif Glitterbomb à 20h. La soirée se poursuivra avec un grand spectacle d'humour, « Me Joke-Tu? » au National, à 20h, animé par les artistes drag acadien·ne·s Sami Landri et Chiquita Mére et mettant en vedette des humoristes queer d'ici. De retour aux Jardins Gamelin, les adeptes de diversité musicale auront droit à un grand concert le vendredi 4 août avec un menu allant de la pop de Scary au rock de Kinkead en passant par le R&B de Chivengi avec le spectacle XoXo à 17h. La soirée se poursuivra avec le cabaret trans/non-binaire Them fatale, une expérience immersive sous forme de soirée speakeasy qui vous transportera dans l'univers de la prohibition au National à 20h30; et avec « Une affaire de famille » un Kiki Ball qui explorera les familles biologiques et choisies et leurs représentations dans la culture populaire au Club Soda à 20h.

Les Jardins Gamelin accueilleront pour leur part le samedi 5 août à 17h les participant·e·s de la marche trans pour célébrer le Party de la communauté trans, avec prestations de Bamboo Hermann, LaFHomme et Miss Dupré Latour, suivi d'une prestation musicale de Lis Dalton, à 21h. Pour sa part, la grande Barbada présente son Party de la Fierté au National à 20h, une soirée aux couleurs de l'arc-en-ciel, en paillettes et en célébration qui promet d'être spectaculaire. Finalement, les Jardins Gamelin recevront le collectif Blush le dimanche 6 août à 17h pour une soirée festive encourageant un transfert intergénérationnel de connaissances sur la performance queer.

Du 7 au 11 février, c'est aussi le retour de Fierté littéraire au Théâtre La Comédie, toujours dans le Village, qui avec de tables rondes, des espaces pour autaires racisé.e.s, de la poésie queer et même un salon du livre en plein air met de l'avant le rôle de la littérature dans les expériences 2SLGBTQIA+.

On complète la programmation au Village avec une série de conférences qui prendra place au Hyatt Place Montréal. Le 5 août de 10h à 16h, le Festival Fierté Montréal vous convie à une journée de conférences sur des enjeux informant les réalités des communautés 2SLGBTQIA+, organisées en collaboration avec des organismes communautaires comme RÉZO, Aide aux Trans du Québec et le Réseau des lesbiennes de Québec, entre autres. Le 11 août de 8h30 à 16h30 la série de conférences Célébrons nos esprits, organisée en collaboration avec le Cercle Indigiqueer et Femmes autochtones Québec, présentera des discussions sur la question des identités dites Two-Spirit, bispirituelles, LGBTQ+ autochtones ou Indigiqueer.

La fête pour tous les goûts

Des soirées festives bien connues des communautés 2SLGBTQIA+ régaleront les noctambules avec des éditions spéciales Fierté Montréal. Le vendredi 4 août, Heated, une fête lesbo-queer et trans au Club Soda et Pleasuredome, une soirée immersive disco et house sous le dôme de la Satosphère rassembleront les communautés queer pour une soirée inoubliable. Samedi 5 août, la Satosphère accueille Unikorn, une partie party rave, un partie concert et un spectacle de drag centré autour de la culture club kid de l'underground. Le vendredi 11 août, After-Xcellence promet une soirée d'exultation avec les DJ Pierre Kwenders, DJ Karaba et KidCrayola à la Satosphère. Sous le même dôme, Queen&Queer, le plus grand party dansant pour les femmes queer, les personnes non binaires, les personnes trans et les allié·e·s nous fera célébrer le samedi 12 août. Les billets sont en vente sur le site fiertemontreal.com/fr/billetterie

Le retour des grands spectacles à l'Esplanade du Parc olympique

Le 9 août marquera l'ouverture du site principal du Festival, l'Esplanade du Parc olympique, avec un DJ set de Barbada présenté par Bud Light à 17h, suivi de la grande soirée ImmiX, présentée par ICI Musique sur la scène TD. Le spectacle mettra en vedette une mosaïque musicale surprenante avec Édith Butler, Lumière, Coco Béliveau, Klô Pelgag, Joe Bocan et plusieurs autres. Sur la scène Loto-Québec, la soirée commence avec Drag'Opéra un spectacle où des artistes lyriques et de la drag se rencontrent sur scène pour faire découvrir des airs d'opéra et de comédie musicale dans une ambiance décontractée. Ensuite, une performance du Queer Songbook Orchestra, un ensemble de musique de chambre pop qui utilise les histoires et les chansons pour honorer et souligner l'expérience des communautés 2SLGBTQIA+, se produira en compagnie d'artistes invité·e·s comme Safia Nolin, Martha Wainwright et plusieurs autres. Un évènement présenté par La Presse.

Le retour de Drag Superstar et de FeminiX

Le 10 août, le spectacle Drag Superstars, présenté par Puerto Vallarta, réunira sur la scène TD la royauté mondiale de l'art de la drag lors d'un spectacle grandiose animé par Rita Baga. On y retrouvera un éventail de participant·e·s issu·e·s des différentes franchises de RuPaul's Drag Race comme Jimbo, Gisèlle Lullaby, Icesis Couture, Aquaria, Yvie Oddly, Heidi N Closet, Alexis Mateo, Envy Peru, Drag Couenne, ainsi que bien d'autres artistes drag en vogue. Sur la scène Loto-Québec, le spectacle FeminiX, présenté par Rogers, célèbre les femmes de la diversité sexuelle et de genre à travers les performances vibrantes de BLK PRL (Sandy Duperval), JU!CE, Barbara Butch et Narcisse.

Un spectacle unique et une soirée célébrant les personnes racisées

Vendredi, le 11 août, DistinXion, sur la scène TD, est un spectacle d'exception réunissant Aimé Simone, qui visite le Québec pour la toute première fois, l'artiste queer sud-africain Nahkane, Mýa, connue mondialement pour sa participation dans le thème du film Moulin Rouge, Vivek Shraya, artiste multidisciplinaire trans racisée et Idman, artiste non-binaire torontois·e. Par ailleurs, Xcellence, présenté par Ubisoft et se déroulant sur la scène Loto-Québec, célébrera les personnes 2SLGBTQIA+ racisées à travers un éventail d'artistes DJ primé·e·s et reconnu·e·s pour enflammer les pistes de danse de la scène queer montréalaise comme TEYKIRISI, Honeydrip, pony, A$H BANKS et San Farafina.

Talents d'ici en vedette

Le 12 août, le spectacle MajestiX présenté par TD et animé pour une deuxième année consécutive par les drag kings Rock Bière et RV Métal, mettra en scène nos artistes drags locaux·les. Pour sa part, la scène Loto-Québec reçoit Sweet Like Honey, un collectif communautaire qui crée des espaces pour les personnes s'identifiant aux expériences lesbiennes/saphiques et qui met de l'avant des artistes racisé·e·s montréalais·e·s, suivi de SuXession, présenté par Fugues. Animé par la reine du nightlife queer Syana, avec SuXession les festivalier·ère·s auront droit à un spectacle qui rassemble les étoiles montantes de la scène musicale underground queer montréalaise et leurs ami·e·s.

Le Mega T-Dance et le spectacle de clôture

Le 13 août le Défilé de la Fierté sera suivi du populaire mega T-Dance sur la scène TD de l'Esplanade du Parc olympique avec DJ K.nox, DJ T Don et la DJ ougandaise Kampire, présenté·e·s par Skip The Dishes, Home Depot et Bubly respectivement. Sur la scène Loto-Québec, l'incontournable spectacle Mundo Disko, présenté par Trojan, fera danser les adeptes de ce genre musical. Le Spectacle de clôture mettra en vedette l'artiste queer d'origine montréalaise RÊVE sur la scène TD.

Non aux violences sexuelles

Le Festival Fierté Montréal réaffirme son engagement à offrir des espaces sécuritaires aux festivalier·ère·s et continue à être le seul festival au Québec accrédité Commande un Angelot, un protocole du Collectif Social qui vise à prévenir le harcèlement et les violences sexuelles dans les bars et les événements festifs ou sociaux. Également, en collaboration avec plusieurs organisations communautaires 2SLGBTQIA+ Fierté Montréal met à la disposition des festivalier.es des espaces bienveillants et sécuritaires. Ces espaces sont des lieux calmes, loin de la foule, où les personnes peuvent se rendre afin de décompresser, se rassembler et bénéficier, au besoin, de service d'écoute active offerts par des personnes intervenantes issues des communautés.

Le Festival de la Fierté, porte-voix des communautés 2SLGBTQIA+

Le Festival sert de tribune annuelle aux communautés de la diversité sexuelle et des genres pour faire entendre leurs voix. « C'est une occasion en or de se mobiliser et de profiter de la visibilité de nos activités pour actualiser et réitérer les revendications des communautés, » a déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Puisque les travaux parlementaires de l'année dernière n'ont pas apporté des avancées quant aux revendications des communautés 2SLGBTQIA+, les revendications articulées en 2022 demeurent d'actualité. Fierté Montréal revendique du financement et des locaux adéquats pour les organismes communautaires 2SLGBTQIA+, la reconnaissance publique du racisme systémique ainsi qu'un engagement à combattre les discriminations. Au plan des soins de santé, on demande la gratuité des chirurgies et des soins d'affirmation de genre, l'interdiction d'interventions chirurgicales non consenties sur les personnes intersexe et la gratuité des soins liés au VIH/sida. En éducation, on réclame le financement de l'éducation à la sexualité positive. Pour les aîné.e.s 2SLGBTQIA+, on revendique des mesures pour briser l'isolement et favoriser leur bien-être. Enfin, au plan juridique, on revendique la décriminalisation de la non-divulgation du VIH, de l'usage des drogues et du travail du sexe.

Quatre co-présidences d'honneur

Le Festival Fierté Montréal annonce quatre co-présidences d'honneur en 2023, es dpersonnes qui grâce à leur engagement, leur talent et leur travail acharné, inspirent et contribuent à améliorer la vie des personnes 2SLGBTQIA+.

Christiane Taubira

Christiane Taubira est une femme politique et écrivaine française. Elle devient députée de la première circonscription de Guyane en 1993 jusqu'en 2012, députée européenne de 1994 à 1999 et nommée Garde des Sceaux, ministre de la Justice en 2012. Elle est notamment à l'origine de la loi dite tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité (déposée en 1998) et de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui sera promulguée le 17 mai 2013. Elle est aussi une femme de lettres, cinéphile et mélomane, passionnée de culture. Elle a écrit de nombreux livres portant sur ses engagements politiques et mémoriels.

Hetera Saskya Caïla Estimphil

Hetera Saskya Caïla Estimphil est une femme transgenre, activiste LGBTQIA+ de 28 ans, originaire d'Haïti. Accompagnatrice psychosociale, éducatrice en droits humains et spécialiste en genre, elle œuvre quotidiennement à l'avancement des droits de la personne. Féministe intersectionnelle, elle est actuellement la présidente d'une organisation de défense des droits de l'homme spécifiquement dédiée à la promotion des droits LGBTI, appelée Kouraj Pou Pwoteje Dwa Moun, située à Port-Au-Prince. Elle est membre du Conseil consultatif mondial du Réseau Dignité Canada.

Scott Wabano

Personne bispirituelle Cris EEYOU du territoire Mushkegowuk & Eeyou Itschee, Scott Wabano est directeur·rice de création, designer de mode, styliste et créateur·rice de contenu en ligne. Scott a fondé l'étiquette de streetwear sans genre éponyme WABANO afin de sensibiliser la société à la mode durable et aux nombreuses identités 2SLGBTQ+ à travers le monde. Iel incorpore fréquemment les récits traditionnels aux concepts modernes et numériques dans l'univers de la mode, mettant ainsi en valeur sur les réseaux sociaux la beauté et l'unicité des vécus autochtones et 2SLGBTQ+/Indigiqueer. Scott utilise sa présence en ligne pour plaidoyer en faveur des jeunes autochtones 2SLGBTQ+, rappelant la force et l'importance de leurs identités, leurs existences et leurs voix.

Yannick Nézet-Seguin

Né à Montréal, Yannick Nézet-Séguin est directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis 2000, auprès duquel il s'est engagé « pour la vie » en 2019. En 2018, il devient directeur musical du Metropolitan Opera (MET) de New York. Ce poste s'ajoute à la direction musicale (2012) et à la direction artistique (2023) de l'Orchestre de Philadelphie avec qui il s'est engagé jusqu'en 2030. En 2016-2017, il est nommé membre honoraire à vie de l'Orchestre de chambre d'Europe. De plus, en 2018, après dix ans à la tête de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, il en demeure chef émérite.

Le programme des co-présidences d'honneur, et plus particulièrement la venue d'Hetera Saskya Caïla Estimphil, est soutenu par le Réseau Dignité Canada et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP/CUPE National).

Gouvernement du Canada

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la 17e édition de Fierté Montréal, un festival avec une programmation haute en couleur qui célèbre nos valeurs de diversité, d'égalité et d'inclusion. Je lève mon chapeau à toute l'équipe derrière la riche programmation qui fait briller la créativité et la vitalité des communautés 2ELGBTQIA+. Bon festival! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté·e·s: le Groupe Banque TD, partenaire depuis 2008, Loto-Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Rogers, Trojan, la SAQ, Air Canada, Bubly, Radio-Canada, Prime Video, STM, Bud Light, Hydro-Québec, Puerto Vallarta, Fugues, MTL Dans la poche, La Presse, CTV, Virgin Radio, Énergie, Rouge, Le Devoir, Publicité Sauvage, Cult, Shaun Proulx Media, le Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, le RÉMI et la SDC Village Montréal.

À propos de Fierté Montréal

Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tio'tia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tio'tia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

