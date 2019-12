Du 16 au 19 juin 2020 - La 53e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie aura lieu à Québec

À titre d'organisation internationale non gouvernementale, le RHF réunit des organismes ou des personnes de pays et d'États francophones d'Afrique et d'Europe et du Québec œuvrant dans le secteur de l'aménagement urbain et de l'habitat social. Sa conférence annuelle est l'occasion pour les membres de partager leurs expériences et leur savoir-faire.

L'édition de juin 2020 aura pour thème Un toit pour le monde!, une référence aux efforts déployés par tous les membres du RHF pour répondre ensemble aux besoins en logements des populations en tenant compte des nombreux changements sociodémographiques propres à chaque région. Ce thème rappelle aussi la nécessité de placer la personne au cœur des réflexions. On y abordera des enjeux sociodémographiques majeurs et leurs conséquences sur l'habitation.

« Nous souhaitons la bienvenue aux membres du Réseau Habitat et Francophonie qui séjourneront dans notre capitale nationale, Québec, en juin prochain, afin d'y tenir leur 53e conférence annuelle. Ici comme partout dans la francophonie, les défis en habitation seront nombreux et variés dans les prochaines années. Ils exigeront des réponses adaptées aux différents contextes. La tenue de cette conférence nous permettra de réfléchir aux solutions à apporter pour répondre aux besoins en habitation. Elle offrira aussi une vitrine prestigieuse à l'échelle internationale à l'expertise québécoise en matière de développement de logements sociaux et abordables, expertise acquise conjointement avec nos partenaires et mandataires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« C'est avec beaucoup de fierté que j'ai appris que la 53e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie se déroulera dans notre Capitale nationale en juin 2020. Ce sera une belle occasion pour le Québec de poursuivre son engagement au sein de la Francophonie. Le Québec apporte une contribution remarquée auprès de diverses instances de la francophonie internationale dans des domaines aussi variés que l'éducation, les sciences et l'innovation, l'économie et la culture. Cet événement permettra aux décideurs publics de discuter des enjeux et questions de l'heure sur le logement social et abordable de territoires francophones. Je suis convaincue que la prochaine conférence sera un franc succès! Qui plus est, ce sera l'occasion rêvée de souligner les 50 ans de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui sera célébrée en 2020, et de mettre en évidence la grande coopération qui existe entre les États et gouvernements appartenant à la francophonie internationale. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« La 53e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie fera date dans notre histoire. Les enjeux actuels en termes de démographie et de développement durable sont tels qu'ils ne peuvent être passés sous silence. Les décideurs du monde entier doivent entendre ces enjeux. Nos adhérents, qui sont des militants humanistes, lancent un défi aux experts et aux opérateurs pour proposer des solutions innovantes durables et abordables pour tous. C'est de cela que nous débattrons à Québec au mois de juin prochain. »

Jacques Hojlo, président du Réseau Habitat et Francophonie

L'activité se tiendra à l'Hôtel Le Concorde Québec, situé à deux pas de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, site qui figure sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Environ 150 participantes et participants sont attendus à cette 53 e Conférence, dont des membres internationaux du RHF, des personnalités politiques québécoises et des acteurs du milieu de l'habitation.

Fondé en 1987, le RHF compte 57 membres dans 13 pays francophones et est présent sur 3 continents.

Le RHF a contribué à la construction de plus de deux millions de logements sociaux au bénéfice de plus de cinq millions de personnes.

Membre du conseil d'administration du RHF, le Québec a déjà été l'hôte à six reprises de cette conférence annuelle depuis 1998, la plus récente étant en 2013, à Gatineau .

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Réseau Habitat et Francophonie

Présent sur la scène internationale depuis plus de 30 ans, le Réseau Habitat et Francophonie réunit les professionnels francophones de l'habitat social afin de mutualiser leurs réflexions, leurs compétences et leurs expériences, en faveur de l'accès du plus grand nombre à un logement décent et à un cadre de vie de qualité. Il permet à ses membres, qu'ils soient aménageurs, constructeurs, gestionnaires, financeurs, collectivités locales ou experts individuels, d'optimiser leurs pratiques et d'accroître leurs performances grâce aux échanges d'expériences. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitatfrancophonie.org

