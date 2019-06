Druide améliore sa certification VÉLOSYMPATHIQUE

Druide avait fait partie des toutes premières organisations à obtenir cette certification en 2016. Son personnel (« les druides ») profite depuis 2015 d'un vestiaire à vélos abrité et sécuritaire, d'une capacité de 23 bicyclettes et doté de casiers et d'outils. Il bénéficie également d'une douche pour se rafraichir après un vif sprint matinal.

« Vélo Québec tient à féliciter Druide informatique, qui a su mettre en œuvre les recommandations obtenues à la suite de son premier dépôt de candidature, ce qui lui a permis d'accroitre la culture vélo dans son milieu et d'accéder ainsi au niveau argent de la certification VÉLOSYMPATHIQUE.», affirme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Parmi les nouvelles mesures mises en place, un comité vélo incite à la pratique du vélo-boulot en soulignant le Mois du vélo et en offrant de l'information et des récompenses. Il organise même des promenades druidiques pour partager le bonheur du vélo, et encourage les druides à participer en groupe à des évènements cyclistes. Pas moins de quinze d'entre eux portaient ainsi fièrement les couleurs de l'entreprise au 100 km du Défi métropolitain tenu le 26 mai dernier sur la rive nord de Montréal.

Avec ces mesures, c'est près de 20 % des druides qui pratiquent le vélo-boulot. « Nous croyons sincèrement aux vertus du vélo pour le déplacement en ville », déclare Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d'Antidote, et lui-même fervent cycliste. « C'est un bon exercice pour la santé de nos gens, c'est bien plus sain pour l'environnement et ça aide à rendre notre ville plus belle et plus humaine. Accueillir le vélo favorise même l'acquisition et la rétention de notre personnel. C'est donc un excellent investissement pour toute la communauté. »

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jean-Guillaume Dumont, media@druide.com

