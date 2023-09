Druide amasse 84 000 $ pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Druide informatique et sa filiale, les Éditions Druide, tenaient récemment la douzième édition de leur Classique de golf au profit de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. La journée et la campagne menée dans la foulée ont permis d'amasser plus de 84 000 $. Le total des sommes remises à la Fondation depuis la naissance de la Classique Druide franchit ainsi le seuil des 500 000 $.

Logo de la Fondation Paul Gérin-Lajoie (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

L'argent amassé cette année permettra à la Fondation de soutenir le programme de cantines scolaires qu'elle a instauré au Mali et au Bénin. Grâce à ces cantines, les élèves de quatre écoles primaires en situation de vulnérabilité bénéficient d'un repas chaud et équilibré pendant l'année scolaire. Des collectivités entières en ressentent les retombées positives : une vingtaine d'emplois ont été créés et les aliments qui servent à préparer les repas sont achetés à proximité des cantines ou proviennent d'un programme de petit élevage et de jardins communautaires.

Pour aider à recueillir cette somme, Druide s'était engagée à verser un dollar pour chaque dollar versé par sa clientèle, ses partenaires et son personnel, jusqu'à concurrence de 30 000 $. Druide soulignait ainsi son 30e anniversaire en soutenant encore plus fermement, avec l'appui de toute la communauté druidique qu'elle remercie chaleureusement, ces gens et ces villages qui ont la langue française en partage.

La journée de la Classique s'est terminée par un agréable souper au cours duquel Dunord, la société lauréate du Grand Prix Druide 2023 pour la création d'entreprise, fut notamment mise en valeur. Son fondateur, Jonathan Dumas, a pu présenter un autre type de repas aux quelque 150 convives. Proposant une solution concrète afin de réduire le gaspillage alimentaire, Dunord récupère les surplus de fermes locales pour les incorporer dans des repas déshydratés. Les sachets de prêt-à-cuisiner produits de la sorte ne nécessitent qu'un peu d'eau et une brève cuisson pour constituer des repas écoresponsables et faciles à préparer, à prix très abordable.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l'éducation des enfants et à l'alphabétisation des adultes dans les pays les plus démunis de la francophonie. Elle s'est aussi donné le mandat d'éveiller les jeunes Canadiens aux réalités internationales. Au Québec, la Fondation Paul Gérin-Lajoie est surtout reconnue pour sa Dictée P.G.L. Ailleurs, ce sont ses programmes de parrainage, ses Éducateurs sans frontières et ses écoles qui font sa notoriété.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Renseignements: Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998