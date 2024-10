«Antidote : le jeu», un élixir de plaisir

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Druide informatique annonce le lancement d'Antidote : le jeu, un tout nouveau jeu de cartes imprimées proposant 500 questions de connaissances générales. Vendu dans un joli coffret, il est également offert en cadeau à l'achat de boites d'Antidote, le célèbre logiciel d'aide à la rédaction.

Antidote : le jeu (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Après l'édition de logiciels et de livres, Druide investit un nouveau secteur d'activité : le jeu de société. Les créateurs d'Antidote ont puisé dans ses riches dictionnaires pour imaginer des questions amusantes et des réponses instructives de façon à plaire au plus grand nombre.

Conçu avec soin pour des personnes âgées de 12 ans et plus, Antidote : le jeu contient cent cartes. Elles comptent chacune cinq questions de connaissances générales réparties en cinq catégories : Embarras du choix, Avis de recherche, Anagramme, Coup double et Expression corporelle. Bien que le plaisir soit le premier objectif du jeu, il est impossible de s'y adonner sans apprendre un nouveau mot ou une expression inusitée.

La coopération est à l'honneur. Deux équipes regroupant jusqu'à dix personnes disputent des parties dont la durée varie de 30 à 60 minutes. Le microsite www.antidote.info/le-jeu présente des ressources à télécharger, dont un feuillet de variantes qui explique notamment comment jouer à deux et jouer en classe. Pour des réponses approfondies, on peut aussi consulter les ouvrages du logiciel Antidote.

Le lancement d'Antidote : le jeu coïncide d'ailleurs avec celui d'Antidote 12, une nouvelle édition qui se démarque par la façon dont elle met l'intelligence artificielle générative au service de l'écriture. Pour en savoir davantage, voyez le communiqué de presse présentant les principales nouveautés.

On peut se procurer le jeu en coffret auprès de nombreux détaillants canadiens au prix suggéré de 29,95 $. Il est également offert en cadeau pour un temps limité dans les boites d'Antidote+ Personnel (59,95 $) et d'Antidote+ Familial (99,95 $).

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

