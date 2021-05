Droit au logement - Le gouvernement du Québec doit lutter contre la gentrification, presse Manon Massé

MONTRÉAL, le 29 mai 2021 /CNW Telbec/ - Interpellée par les impacts et les enjeux en lien avec la gentrification, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a convié les citoyens et citoyennes de sa circonscription autour d'une activité de réflexion sur le sujet aujourd'hui. Lors de cette rencontre virtuelle, les participants ont appelé le gouvernement du Québec à mettre en place des mesures vigoureuses pour lutter contre les effets néfastes de la gentrification.

« Depuis plusieurs années déjà, les prédateurs immobiliers débarquent dans nos quartiers pour développer des condos, les rénovictions se multiplient et les loyers augmentent à une vitesse étourdissante. Tous ces phénomènes sont liés à la gentrification et ils ont des impacts sur les locataires et les petits commerçants, menaçant la vitalité de nos milieux de vie. Quand c'est rendu que les personnes avec le moins de moyens se retrouvent à la rue ou doivent quitter le quartier où elles sont ancrées depuis des années, c'est signe qu'il y a urgence d'agir, et vite », martèle Mme Massé.

Quatre panélistes venant du milieu universitaire, de la recherche mais aussi du milieu communautaire et commercial, ont eu l'occasion de présenter lors de cette rencontre les problématiques liées au phénomène de la gentrification afin de mieux comprendre cet enjeu complexe.

Les résident.e.s de la circonscription ont ensuite eu l'opportunité de s'exprimer sur les mesures qui pourraient être mises en place par le gouvernement du Québec afin de mieux lutter contre le phénomène de la gentrification.

« On le constate ici, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, mais également dans plusieurs quartiers de Montréal, de Québec, de Sherbrooke et dans nos régions : la gentrification s'accélère sans que le gouvernement de la CAQ ne propose de solutions à long terme. Il y a urgence de lancer une vaste offensive en logement social, de mieux encadrer les hausses de loyer et de mettre fin au fléau des rénovictions. La CAQ doit se réveiller et agir avant qu'il ne soit trop tard », conclut la porte-parole de Québec solidaire.

