Bien que la plupart des Canadiens estiment que nous vivons dans la nation du hockey, le soccer est le sport le plus pratiqué au pays - et Dove Men+Care célèbre ces deux disciplines

TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le Canada est peut-être reconnu comme étant la nation du hockey, mais le sport le plus populaire au pays raconte une histoire bien différente. À 100 jours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les commanditaires officiels, Dove Men+Care et Dove, ont accueilli le tournoi au Canada de la manière la plus canadienne qui soit, c'est-à-dire en aménageant une patinoire de hockey en plein air surmontée d'un terrain de soccer. Parce que le soccer se joue même en hiver, bien sûr.

patinoire de soccer – propulsée par Dove Men+Care (Groupe CNW/Unilever North America)

Le 27 février, la patinoire de soccer - propulsée par Dove Men+Care a réuni des athlètes professionnels, des influenceurs et des partisans pour un événement débordant d'énergie, au cours duquel ils se sont rendus sur le terrain pour jouer au soccer en plein air. L'événement marquait le compte à rebours officiel de 100 jours avant la Coupe du Monde de la FIFA 26™, dont les matchs étaient organisés à Toronto et à Vancouver.

« Voir la Coupe du Monde de la FIFA 26™ débarquer chez nous, en sol canadien, est incroyablement spécial, affirme Alistair Johnston, joueur de soccer professionnel canadien. La marque Dove a toujours fait partie de ma routine - j'utilise ses produits tous les jours, sur le terrain et dans le vestiaire - donc un partenariat avec Dove et Dove Men+Care à un moment comme celui-ci était tout à fait indiqué. Le soccer a parcouru un long chemin au Canada et je suis impatient que les passionnés de ce sport ressentent l'énergie et la fierté que ce tournoi suscitera, alors que nous accueillerons le monde entier au Canada en collaboration avec Dove Men+Care. »

Cette énergie et cette fierté étaient impossibles à manquer à la patinoire de soccer, où les athlètes et les influenceurs ont saisi des moments tant sur le terrain qu'en dehors, prouvant ainsi que le Canada est tout à fait une nation de soccer. Les créateurs, dont Jed Tavernier, ont diffusé le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ sur les réseaux sociaux, ce qui a enflammé les adeptes de tout le pays.

« La Coupe du Monde de la FIFA 26™ constitue l'un des moments culturels les plus détonants du sport mondial, ajoute Laura McMurray, responsable de l'engagement des déodorants chez Unilever au Canada. Le sport a le pouvoir inégalé de rassembler les gens, en éveillant la passion, en suscitant la fierté et en favorisant les liens émotionnels. Nous savons que ces moments revêtent une importance particulière puisque 74 % des personnes que nous avons interrogées se déclarent plus fidèles envers des marques impliquées dans le sport. Ce constat détermine la façon dont nous jouons notre rôle de commanditaire officiel. Dove Men+Care et Dove se concentrent sur la création d'expériences réelles et enrichissantes qui rapprochent la population canadienne de l'action et favorisent la confiance dans le cadre des moments qui comptent le plus. »

À l'approche du tournoi, Dove Men+Care continuera de célébrer les passionnés de soccer par le biais d'expériences immersives sur le terrain, dont The Fresh Clubhouse, lors des festivals officiels de la FIFA à Toronto et à Vancouver. Ces espaces interactifs offriront aux fanatiques un endroit où se rafraîchir et se ressourcer entre les matchs, en proposant des expériences de marque et des occasions de faire l'essai de produits conçus pour les aider à rester frais tout au long du tournoi. Dove Men+Care s'associera également à des athlètes et à des créateurs pour amplifier l'engouement, la culture et la narration entourant la Coupe du Monde de la FIFA 26™ en temps réel.

Pour couronner le tout, Dove Men+Care et Dove offrent aussi aux Canadiens de multiples chances de gagner* des billets prisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ dans le cadre du concours « Rejoignez Équipe fraîcheur ». Le premier volet du concours est maintenant en ligne sur JoinTeamFresh.ca.

* Veuillez consulter les conditions générales du concours sur le site JoinTeamFresh.ca.

