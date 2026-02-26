La collection de six produits inspirés des gammes de prestige est conçue pour rehausser votre routine quotidienne, tout en étant facile à superposer et à mixer pour des cheveux luxueux sans effort

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Vos cheveux méritent d'être prêts pour le tapis rouge, peu importe l'occasion. Et maintenant, grâce à la nouvelle Collection A-List de TRESemmé, tout le monde peut s'offrir une chevelure luxueuse avec six nouveaux produits coiffants inspirés des gammes de prestige offrant des textures luxueuses, un parfum signature et des styles durables pour tous les types de cheveux.

La Collection A-List de TRESemmé (Groupe CNW/Unilever North America)

Du volume puissant aux finitions lisses et sans frisottis, en passant par un nouveau parfum créé par des maîtres parfumeurs, la collection A-LIST invite tout un chacun à découvrir l'univers de la coiffure de luxe, prouvant ainsi qu'une chevelure « A-List » est à la portée de tous et que les coiffures dignes d'un tapis rouge ne sont pas seulement l'apanage des célébrités. Voici les nouveaux produits :

Vaporisateur texturisant sec - ajoute de la texture, du volume et du corps sans alourdir les cheveux

ajoute de la texture, du volume et du corps sans alourdir les cheveux Parfum pour cheveux signature - créée par des maîtres parfumeurs pour des cheveux brillants et parfumés aux notes de vanille dorée et de bois de santal

créée par des maîtres parfumeurs pour des cheveux brillants et parfumés aux notes de vanille dorée et de bois de santal Bâton de coiffage - applicateur à bille de précision pour des coiffures lisses et soignées

applicateur à bille de précision pour des coiffures lisses et soignées Huile de liaison - formule à base d'huiles de tournesol et de ricin apportant force, brillance et éclat

formule à base d'huiles de tournesol et de ricin apportant force, brillance et éclat Fixatif malléable - tenue flexible avec buse réglable pour une pulvérisation légère ou abondante, sans rigidité ni effet cartonné

tenue flexible avec buse réglable pour une pulvérisation légère ou abondante, sans rigidité ni effet cartonné Laque brillance lustrée - luminosité légère et contrôle des frisottis de haut niveau pour des cheveux résistants

« Grâce au lancement de la collection A-LIST de TRESemmé au Canada, nous offrons aux Canadiens des formats recommandés par les stylistes, ce qui leur permet d'expérimenter plus facilement, de rehausser leur routine quotidienne et de se sentir à leur meilleur, peu importe le look, affirme Maureen Kitheka, cheffe principale du marketing chez Unilever au Canada. A-LIST permet de se coiffer sans effort en s'inspirant des gammes de prestige, tout en offrant des textures, des finis et des résultats de qualité supérieure pour tous les types de cheveux. »

Dans le cadre du lancement de la collection, A-LIST inaugure également un nouvel emballage doté d'un monogramme en forme de « T » qui se démarque des emballages habituels de la marque et s'harmonise à la formule sophistiquée et raffinée de la collection.

La collection A-LIST de TRESemmé est maintenant en vente chez tous les principaux détaillants au Canada, y compris Amazon, Walmart, Pharmaprix, Jean Coutu et plus encore. Le prix de détail le plus bas suggéré par le fabricant est de 13,47 $ et varie d'un détaillant à l'autre. Car après tout, un style luxueux ne devrait jamais être hors de prix.

Laissez-vous inspirer par des conseils en matière de coiffure et restez à l'affût du lancement des nouveaux produits de la collection A-LIST au Canada sur tresemme.ca/fr. Suivez @tresemme sur TikTok et Instagram.

À propos d'Unilever en Amérique du Nord

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté, de bien-être, de soins personnels, d'entretien ménager et alimentaires, affichant des ventes dans plus de 190 pays et 3,4 milliards d'utilisateurs chaque jour. Nous employons 96 000 personnes et avons réalisé un chiffre d'affaires de 50,5 milliards d'euros en 2025.

Nos principales marques en Amérique du Nord comprennent Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Nutrafol, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour en savoir plus sur Unilever aux États-Unis et ses marques, visitez : www.unileverusa.com. Pour en savoir plus sur Unilever au Canada et ses marques, visitez : https://www.unilever.ca/fr/.

