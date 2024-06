GATINEAU, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le 29 juin 1989, le Musée canadien de l'histoire ouvrait pour la première fois la porte de son nouvel édifice emblématique. À l'occasion du 35e anniversaire de son nouvel emplacement, le Musée rend également hommage à son illustre architecte Douglas Cardinal, avec une présentation spéciale sur sa vie et son legs.

Cette présentation spéciale sur cet architecte de renommée mondiale sera à l'affiche jusqu'au 6 octobre. Le public pourra explorer ses débuts, ses premiers projets d'architecture, sa vision pour l'édifice du Musée et ses réalisations ailleurs dans le monde. La présentation s'articule autour des directions de la roue médicinale qui a influencé une grande partie de la vie et de l'œuvre de M. Cardinal.

« Nous sommes très heureux d'offrir cette présentation spéciale honorant la pensée visionnaire de Douglas Cardinal pour ce bâtiment construit il y a 35 ans, déclare Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Il abrite et transmet une multitude d'histoires communautaires et nationales, et est aussi devenu, depuis son ouverture en 1989, un élément si précieux de notre paysage urbain qu'on pourrait difficilement imaginer la région de la capitale nationale sans lui. Je suis reconnaissante à Douglas Cardinal de sa sagesse, de sa vision, de sa créativité et de son engagement continu envers notre Musée. »

Divisée en quatre sections -- L'homme (est), L'architecte (sud), La vision (ouest) ainsi que L'héritage (nord) --, cette nouvelle présentation donne au public l'occasion d'en apprendre davantage sur le plus important objet que possède le Musée, C'est-à-dire, le bâtiment lui-même, au moyen de photographies et d'autres objets appartenant à M. Cardinal, comme des croquis, des maquettes et de nombreuses distinctions.

« Lorsque j'ai conçu le Musée, j'ai pensé qu'il devait être un centre d'apprentissage et d'enseignement, a indiqué Douglas Cardinal. Nous devons tirer des leçons du passé et ne pas répéter nos erreurs. Nous devons apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres et avec notre mère, la Terre. »

La conception de M. Cardinal lui a valu de figurer parmi les architectes les plus renommés au monde. Au fil des ans, il a collaboré à plusieurs reprises avec le Musée pour plusieurs projets, notamment le réaménagement et la refonte de la salle de l'Histoire canadienne, l'exposition sur l'histoire de notre pays la plus vaste et la plus complète jamais conçue.

Depuis son inauguration, le Musée canadien de l'histoire trône majestueusement sur les rives de l'Outaouais, face à la colline du Parlement. Avec ses lignes sinueuses et son évocation du paysage canadien et des peuples autochtones, ce chef-d'œuvre architectural des plus saisissants est un incontournable qui continue d'attirer des gens du monde entier.

Douglas Cardinal, qui vient d'avoir 90 ans, continue de concevoir et d'innover. Il a collaboré à de nombreux projets inspirants et novateurs au Canada et dans le monde entier. Le public peut en apprendre davantage sur sa vie et sa carrière en consultant Le Canada en mouvement, le tout nouveau projet d'histoire orale du Musée. Ce projet présente des extraits d'entrevues avec des personnalités influentes qui ont joué un rôle incontestable et hors du commun dans la genèse du Canada contemporain.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

