Avis aux médias - Manifestation pour un virage vers les soins et services à domicile

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Alors que les besoins en soutien à domicile ne cessent de croître dans un contexte de vieillissement accéléré de la population, la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et le mouvement des personnes retraitées CSQ, l'AREQ (CSQ), unissent leurs voix pour réclamer un véritable virage vers les soins et services à domicile.

Par conséquent, la FSQ-CSQ, appuyée par l'AREQ (CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), invite les représentantes et représentants des médias à une action de mobilisation qui prendra la forme d'une marche.

Aide-mémoire

QUOI : Action de mobilisation pour réclamer un véritable virage vers les soins et services à domicile



QUI : Déreck Cyr, président de la FSQ-CSQ

Micheline Germain, présidente de l'AREQ (CSQ)

Pascal Côté, troisième vice-président de la CSQ



QUAND : Mardi 28 avril 2026, à midi



OÙ : Le départ de la marche se fera au parc des Braves, sur le chemin Sainte-Foy, et se terminera devant les bureaux de Santé Québec (930, chemin Sainte-Foy)

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente environ 6000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé et des services sociaux : centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), centres de réadaptation physique et en dépendance, centres jeunesse, centres d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), maisons des aînés (MDA), maisons alternatives (MA), CLSC, groupes de médecine familiale (GMF), soins à domiciles, Héma-Québec, etc. Nous sommes présents dans les régions de Montréal, de Laval, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de la Gaspésie.

Profil de l'AREQ (CSQ)

L'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ, regroupe plus de 60 000 membres à travers la province. L'AREQ (CSQ) défend les droits des personnes aînées, promeut le vieillissement actif et collabore à la création de milieux de vie inclusifs et accessibles.

SOURCE CSQ

Renseignements : Rébecca Salesse, Conseillère aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 418 929-2620, Courriel : [email protected]