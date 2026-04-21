Assermentation du conseil des ministres - L'APTS demande des actions rapides et ambitieuses pour la santé et les services sociaux

LONGUEUIL, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prend acte des nominations au conseil des ministres effectuées par la nouvelle première ministre. À moins de six mois des élections générales, l'organisation syndicale appelle le gouvernement à agir rapidement et avec ambition pour assurer l'avenir du réseau public de la santé et des services sociaux.

« Avec seulement cinq semaines de travail restant à l'Assemblée nationale, le gouvernement Fréchette devra faire preuve d'audace pour améliorer les soins et services offerts par notre réseau public, c'est l'ultime priorité de la population », fait valoir le président de l'APTS, Robert Comeau.

L'organisation syndicale voit d'un bon œil le retour de Lionel Carmant à titre de ministre responsable des services sociaux et de la lutte contre l'itinérance, des domaines du réseau public trop souvent négligés dans les priorités gouvernementales et qui bénéficieront d'un ministre pouvant s'y consacrer entièrement, tant pour les services en santé mentale et en protection de la jeunesse qu'en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (DI-TSA).

La responsabilité de ministre délégué aux régions, donnée à Mathieu Lévesque, pourrait également être une bonne nouvelle, selon l'APTS, si elle permet de prendre en compte la voix des régions éloignées au conseil des ministres, notamment en ce qui concerne les difficultés d'accès aux soins et services. L'organisation syndicale porte de nombreuses revendications pour améliorer l'attraction et la rétention sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi qu'en Outaouais, région particulièrement affectée par la proximité de l'Ontario où les salaires sont nettement supérieurs.

L'APTS demande à la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, qui se voit confier la responsabilité de la cybersécurité, de poursuivre le travail amorcé par le ministre Gilles Bélanger en ce qui concerne la souveraineté numérique et la sécurité des données de la population québécoise. À quelques semaines du déclenchement du Dossier Santé numérique, les contraintes budgétaires ne doivent pas être un frein au renforcement des mesures de sécurité informatique.

Finalement, l'APTS se doit de saluer l'annonce d'un projet de loi à venir pour lutter contre les féminicides et protéger les victimes de violence conjugale. Elle tend la main au gouvernement pour y contribuer, notamment en proposant d'accorder 10 journées d'absence rémunérées à ces victimes.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481