Dormez-vous prend de l'expansion au Québec avec un premier magasin à Chicoutimi

Les experts en sommeil du Québec sont maintenant en mesure d'aider les résidents de Chicoutimi à obtenir le meilleur sommeil possible.

CHICOUTIMI, QC, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Dormez-vous, le plus grand détaillant de matelas au Québec et la division québécoise de Sleep Country Canada Holdings Inc.. (« Sleep Country » ou « la société » (TSX: ZZZ)), a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un tout nouveau magasin à Chicoutimi, Québec.

« Après 25 ans, alors que nous poursuivons notre expansion au Québec, nous sommes ravis de l'ouverture d'un nouveau magasin au nord de la Ville de Québec, et de prendre part à la dynamique communauté de Chicoutimi. Spécialisé dans tout ce qui touche au sommeil, nos experts en sommeil ont hâte d'aider chaque québécois à trouver la bonne combinaison de produits, selon ses besoins uniques en sommeil et contribuer à obtenir le meilleur sommeil possible », indique Stewart Schaefer, Président et chef du développement des affaires chez Dormez-vous.

Le nouveau magasin Dormez-vous est situé au 1324 boul. Talbot, voisin de Place Saguenay. Ce pratique emplacement permettra aux résidents de Chicoutimi de découvrir un large assortiment de matelas, bases réglables « style de vie » et essentiels de sommeil innovants, incluant les couvertures lestées, taies d'oreiller en soie, et oreillers de luxe et de bien-être comme Lavande calmante ou GelCool. Comme la « taille universelle » n'existe pas dans le domaine du sommeil, Dormez-vous offre tout ce qu'il faut à tous les types de dormeurs.

Dormez-vous a également une garantie de prix imbattable . Si le prix d'un matelas n'est pas déjà plus bas, le magasin battra le prix du concurrent d'au moins cinq pour cent. Pour veiller à ce que tous les clients soient satisfaits de leur achat, la garantie de confort de Dormez-vous signifie que vous pouvez faire l'essai d'un nouveau lit sans risque, pendant 100 nuits, et l'échanger facilement. De plus, Dormez-vous offre la livraison GRATUITE et l'installation de tous les matelas et bases réglables « style de vie ».

Le nouveau magasin de Chicoutimi correspond au 61e magasin de la province. Pour en savoir plus sur l'entreprise, ses produits, ou pour trouver le magasin le plus près, veuillez visiter le site dormezvous.com .

À propos de Dormez-vous :

Dormez-vous est le plus grand détaillant spécialisé en vente de matelas au Québec. En date du 15 juillet 2019, Dormez-vous a 61 magasins et 2 centres de distribution au Québec. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Dormez-vous s'associe également avec des organismes caritatifs du Québec pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, vous pouvez consulter notre site dormezvous.com et sur Facebook au facebook.com/DormezVous .

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

Renseignements: Coordonnées pour les médias : Sonia Draper, Directrice du marketing, sonia.draper@sleepcountry.ca, 289-748-0206 poste. 22385; Matt Trocchi, Chargé de compte North Strategic, pour Sleep Country Canada, matt.trocchi@northstrategic.com, (647) 204-4136

Related Links

www.sleepcountry.ca