Dormez-vous offre 13 nouveaux lits au Centre féminin du Saguenay

Dormez-vous désire aider l'organisme à accueillir ses invités avec tout le confort et le soutien dont ils ont besoin

CHICOUTIMI, QC, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Dormez-vous, le plus grand détaillant spécialisé dans la vente de matelas au Québec, est fier de donner 13 nouveaux lits au Centre féminin du Saguenay, qui accueille et soutient les femmes victimes de violence ou en difficulté. Dormez-vous se réjouit de pouvoir soutenir les initiatives communautaires locales dans le cadre de l'ouverture de son tout premier magasin à Chicoutimi.

« Nous tenons à remercier chaleureusement Dormez-vous pour le don offert qui permettra d'assurer un sommeil de qualité aux femmes et aux enfants hébergés », a déclaré Marie-Claude Bouchard, directrice, Centre féminin du Saguenay. « Dans la dernière année, nous avons accueilli 89 femmes et 32 enfants. C'est grâce à des dons comme ceux-ci que nous pouvons améliorer la qualité du séjour des personnes que nous hébergeons. Nous saluons l'engagement de Dormez-vous dans notre communauté. »

Le Centre féminin du Saguenay recevra 13 nouveaux lits et des essentiels de sommeil Dormez-vous incluant des matelas, des oreillers, des protège-matelas, des protège-oreillers, des enveloppes résistantes à l'eau et des draps. Ce don permettra à l'organisme d'accueillir ses invités avec tout le confort et le soutien nécessaire et ainsi les aider à profiter de meilleures nuits de sommeil.

« Les maisons d'hébergement comme le Centre féminin du Saguenay sont essentielles pour fournir un milieu sécuritaire et confortable aux femmes et aux enfants touchés par la violence familiale », a souligné Mme Lynn Martel, vice-présidente aux initiatives de bienfaisance chez Dormez-vous. « Chez Dormez-vous, nous sommes conscients de la nécessité d'un sommeil de qualité et nous espérons que ce don saura faire une différence dans la vie des résidents en les aidant à profiter de meilleures conditions de sommeil. »

Dormez-vous tient à s'impliquer dans les communautés dans lesquelles il mène ses activités. Jusqu'au 24 novembre, les dons de manteaux pour enfants neufs ou en bon état seront acceptés dans tous les magasins Dormez-vous au Québec afin d'aider les enfants dans le besoin à demeurer au chaud cet hiver. L'entreprise offre aussi un programme de dons de lits pour offrir des lits usagés aux personnes dans le besoin. Les matelas qui ne peuvent être offerts dans le cadre du programme de dons de lits sont recyclés à 100 %.

À propos de Dormez-vous :

Dormez-vous est le plus grand détaillant spécialisé en vente de matelas au Québec. Depuis novembre 2019, Dormez-vous compte 61 magasins à travers le Québec. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Dormez-vous s'associe également avec des organismes caritatifs du Québec pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin. Le programme « Enfants au chaud » de Dormez-vous est actuellement en cours jusqu'au 24 novembre 2019. Tous les articles ramassés demeurent dans les collectivités locales et sont distribués en partenariat avec les organismes de bienfaisance afin d'aider les familles et enfants dans le besoin à l'échelle locale.

À propos du Centre féminin du Saguenay :

Le Centre féminin du Saguenay est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence et/ou en difficulté accompagnées ou non de leurs enfants. Nos objectifs sont : offrir un milieu de vie plus sécuritaire aux femmes et aux enfants qui vivent une situation de violence, favoriser l'autonomie des femmes dans leur prise de décision et sensibiliser la population et les organismes du milieu sur la problématique de la violence conjugale. Les services offerts sont : l'accueil et l'hébergement 24/7, information et référence, soutien et accompagnement, intervention individuelle de groupe à l'interne et à l'externe, les services à la jeunesse ainsi que différentes activités de prévention dans la communauté. Tous nos services sont confidentiels et gratuits.

