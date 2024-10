Dons aux organismes communautaires - QS vous invite à acheter des billets symboliques pour le match des Kings

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Alors que les Kings de Los Angeles s'apprêtent à arriver à Québec pour jouer leurs matchs préparatoires au Centre Vidéotron ces jeudi et samedi, les députés solidaires de la Capitale-Nationale, Sol Zanetti et Etienne Grandmont, invitent la population à acheter un billet symbolique en réalisant un don à un organisme local de leur choix.

« La CAQ a vraiment les priorités à la mauvaise place, on le savait avec les 5 à 7 millions de subventions pour les Kings, on l'a constaté la semaine dernière avec les 6,5 millions de subventions pour un tournoi de golf. D'un côté de la bouche, le gouvernement demande aux gens de se serrer la ceinture, puis de l'autre la CAQ se vante de distribuer des millions de $ à de riches organisations de sports professionnels, c'est à rien n'y comprendre. Pendant ce temps, nos organismes en culture ont de la difficulté à simplement survivre, c'est pourquoi mon billet symbolique ira au Pantoum », s'essouffle Etienne Grandmont, député de Taschereau.

Se basant sur les véritables prix des billets de l'aréna, les députés solidaires proposent à ceux et celles qui en ont les moyens de faire un don à un organisme local de leur choix :

50$ don/billet Estrades

100$ don/billet Rouges

150$ don/billet Loges

Une manifestation jeudi à Québec

« Les subventions attribuées à la venue des Kings à Québec ont choqué beaucoup de gens, je m'en fais souvent parler par les gens de Québec. Ça me fâche moi aussi. Mes collègues solidaires et moi serons à la manifestation prévue ce jeudi avec les groupes et les citoyens qui sont insatisfaits de cette décision, mais on voulait aussi avoir une proposition originale et constructive pour donner un coup de pouce à nos organismes locaux. C'est pourquoi je ferai un don à l'organisme Mères et monde de 150$ pour être aux loges du déploiement de leur soutien auprès des mères de mon quartier », déclare Sol Zanetti, député de Jean-Lesage.

