Donner une seconde vie à des centaines de chaises à l'UQAM : un projet de design durable et inspirant

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Des centaines de chaises en fin de vie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) seront revalorisées au lieu d'être envoyées vers des sites d'enfouissement grâce à un projet novateur de recherche-création mené par les professeurs Maurice Cloutier et Guillaume Sasseville de l'École de design de l'UQAM.

Dans une démarche alliant conception en design, fabrication et économie circulaire, les professeurs, accompagnés de l'assistant de recherche David Sauvé et de l'équipe du Laboratoire Design + Proximité, actualisent des lots de chaises désuètes en leur offrant une nouvelle identité -- plus confortable, plus durable, et résolument contemporaine.

Transformer l'ordinaire en extraordinaire

Le projet vise à revaloriser les chaises en plastique omniprésentes dans les salles de cours de l'UQAM. En conservant les structures métalliques existantes, les professeurs ont conçu une version renouvelée de la chaise scolaire, dotée d'assises et de dossiers en contreplaqué moulé. Résultat : une silhouette épurée, des courbes élégantes et une nouvelle texture en bois qui contribuent à requalifier avantageusement les espaces pédagogiques de l'UQAM.

« En plus des bénéfices environnementaux associés au maintien en usage des cadres structuraux, l'objectif principal de notre démarche est de proposer une version actualisée de la chaise qui soit représentative du contexte culturel actuel », explique le professeur Maurice Cloutier.

Un geste concret pour l'environnement

Chaque année, entre 150 et 200 chaises sont brisées, principalement au niveau des assises et des dossiers en plastique. Grâce à cette initiative, ces chaises retrouvent une seconde vie, contribuant significativement aux objectifs de réduction de l'empreinte écologique de l'UQAM.

Avec près de 10 000 chaises réparties dans 300 salles de cours, le potentiel de revalorisation est immense. Son impact pourrait même très bien s'étendre au-delà des murs de l'UQAM.

« En mettant en réseau d'autres établissements d'enseignement, nous pourrions créer un gisement de mobilier à revaloriser à l'échelle du Québec, multipliant les retombées environnementales et économiques. Un modèle opérationnel et de gouvernance a été élaboré avec ce projet et il est reproductible », ajoute le professeur Cloutier.

Une collaboration porteuse entre l'université et l'industrie

Une entente-cadre de production de trois ans a été conclue dans un premier temps avec les entreprises William Millénaire Inc. et Canadel pour revaloriser les chaises et les rendre prêtes à l'emploi. Par la suite, un volet commercialisation est envisagé pour offrir ces chaises à d'autres institutions qui ont aussi des besoins pour le remplacement de leurs propres chaises brisées annuellement. Ce partenariat illustre le savoir-faire partagé entre la recherche universitaire et les entreprises locales et témoigne d'un modèle de développement durable, à la fois innovant et reproductible.

Avant cette entente, une série-prototype de 70 chaises a déjà été fabriquée et déployée dans trois salles de l'UQAM, confirmant la viabilité et l'impact positif de cette approche à valeur ajoutée de conception et de fabrication avec l'existant.

Le projet de recherche-création du Laboratoire Design + Proximité a pu être réalisé grâce à l'engagement de nombreux membres de la communauté de l'UQAM provenant du Service de la planification et des projets immobiliers, du Service des immeubles, des Services financiers et de l'approvisionnement, du Service des partenariats et du soutien à l'innovation et du Fonds vert.

À propos du Laboratoire Design+Proximité de l'École de design de l'UQAM

Les travaux du Laboratoire Design + Proximité prennent la forme d'expérimentations, d'études et de projets qui privilégient une réflexion sur les contextes de production et les modes d'acquisition de biens en regard des enjeux écologiques ainsi que des mutations sociales et économiques actuelles. Selon les opportunités, le Laboratoire s'engage également dans la réalisation de mandats choisis en vue de soutenir des communautés disposant de peu de moyens pour la réalisation de projets nécessitant une expertise en design au bénéfice de l'amélioration et du rayonnement de leurs activités.

Crédits photos : Laboratoire Design+Proximité, UQAM et Arseni Khamsi.

