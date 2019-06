Données sur la survie à long terme publiées dans le NEJM et présentées au congrès de l'ASCO relatives à des patients atteints d'un mélanome métastatique ayant reçu le traitement par Tafinlar(MD) + Mekinist(MD)

Les données sur la survie à cinq ans relatives au traitement par association Tafinlar + Mekinist ont été présentées dans le cadre du congrès annuel 2019 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine (NEJM)

New England Journal of Medicine Les résultats émanent d'un ensemble de données de plus de 500 patients suivis sur une période de cinq ans atteints de mélanome métastatique exprimant une mutation du gène BRAF, une mutation génétique fréquente dans ce type de cancer de la peau agressif

DORVAL, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Novartis a annoncé les résultats obtenus sur cinq ans qui proviennent des essais cliniques marquants COMBI-d et COMBI-v. Ces essais portent sur le traitement de première intention par TafinlarMD (dabrafénib) et MekinistMD (tramétinib) et ont analysé la survie globale et sans progression à long terme des patients atteints d'un mélanome métastatique ou inopérable exprimant une mutation du gène BRAF.

Les résultats, tirés d'une analyse des données regroupées des essais COMBI-d et COMBI-v menés auprès de 563 patients, représentent la plus vaste collecte de données et le plus long suivi de patients traités par l'association Tafinlar + Mekinist et atteints d'un mélanome avancé, métastatique ou inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF. Ces données ont été présentées dans le cadre du congrès annuel 2019 de l'ASCO (résumé no 9507) et publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine1,2.

« Cette analyse sur cinq ans représente le plus long suivi de patients traités par l'association Tafinlar + Mekinist à ce jour et démontre l'impact positif potentiel de ce traitement sur la survie à long terme des patients » a déclaré Daniel Hébert, Chef national médical, oncologie chez Novartis Pharma Canada inc. « Ces résultats sont particulièrement encourageants, car historiquement, le pronostic de mélanome était sombre une fois la maladie au stade métastatique. »

Selon les chercheurs, l'analyse des essais COMBI-d et COMBI-v a révélé1,2

Qu'environ un tiers (34 %; IC à 95 % : 30-38 %) de tous les patients de l'analyse des données regroupées ayant été traités par Tafinlar + Mekinist ont survécu après cinq ans.

Une prolongation de la survie sans progression (SSP), avec environ un cinquième (19 %; IC à 95 % : 15-22 %) des patients traités par Tafinlar + Mekinist n'ayant présenté aucun signe d'évolution de la maladie ou de mortalité après cinq ans.

Une survie globale (SG) et une SSP après cinq ans similaires au sein de la population de patients regroupés.

À propos des études COMBI-d et COMBI-v1,2

COMBI-d est une étude pivot de phase III qui a été menée à double insu avec répartition aléatoire (NCT01584648) en vue de comparer l'association de TafinlarMD, un inhibiteur du gène BRAF, et de MekinistMD, un inhibiteur du gène MEK, à l'association de Tafinlar en monothérapie et d'un placebo comme traitement de première intention chez des patients atteints d'un mélanome cutané inopérable (stade IIIC) ou métastatique (stade IV) exprimant une mutation V600E/K du gène BRAF. Dans le cadre de l'étude, 422 patients ont été répartis aléatoirement dans 121 établissements de recherche.

COMBI-v est une étude ouverte de phase III composée de deux groupes qui visait à comparer l'association Tafinlar + Mekinist au vémurafénib en monothérapie chez des patients atteints d'un mélanome inopérable ou métastatique exprimant une mutation V600E/K du gène BRAF (NCT01597908). Le critère d'évaluation principal de cette étude était la SG.

L'association de Tafinlar + Mekinist a été approuvée au Canada pour le traitement des patients atteints d'un mélanome inopérable ou métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF et pour le traitement adjuvant de patients atteints d'un mélanome exprimant une mutation V600 du gène BRAF et d'une atteinte ganglionnaire après la résection chirurgicale complète des tumeurs3.

Renseignements importants sur l'innocuité de TafinlarMD (dabrafénib) + MekinistMD (tramétinib)

Les renseignements posologiques complets de TafinlarMD et de MekinistMD sont disponibles à l'adresse suivante : www.novartis.ca.

Références

