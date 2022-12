DonerNorth obtient des récompenses marquantes aux Media Innovation Awards et aux Epica Awards 2022

TORONTO, le 13 décembre 2022 /CNW/ - DonerNorth a annoncé aujourd'hui que ses campagnes « Bruised Fruit », conçue pour Interval House, et « The Donated Commercial », en soutien à la communauté canadienne du don d'organes et de tissus, lui ont valu dix prix la semaine dernière aux Media Innovation Awards du Canada ainsi qu'aux Epica Awards internationaux. DonerNorth est membre de Stagwell (NASDAQ : STGW), un réseau aspirant qui vise à transformer le marketing.

Les Media Innovation Awards , des prix canadiens remis par Strategy Online, sont parmi les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie au pays. Ils soulignent « le rôle important et croissant que jouent les médias dans le marketing mix et les responsables de la sélection, du déploiement et de la mise en œuvre de programmes médiatiques novateurs ». Cette année, la campagne « Bruised Fruit » pour Interval House a remporté trois prix Or dans les catégories « Meilleures nouvelles perspectives », « Meilleur média extérieur, ambiant et en fonction du lieu » et « Meilleur ciblage de niche ». La campagne « The Donation Commercial » pour la communauté canadienne du don d'organes et de tissus a remporté le prix Bronze dans la catégorie « Meilleur son ».

Aux Epica Awards , « The Donated Commercial » a remporté le prix Or dans les catégories « Publicité radio » et « Rédaction publicitaire et communication narrative » et « Innovation médiatique - Médias traditionnels ». « Bruised Fruit » a remporté deux prix Argent dans les catégories « Intérêt public - Équité de genre » et « Marketing expérimental et marketing client », ainsi qu'un prix Bronze dans la catégorie « Intérêt public - Social ». Depuis plus de 30 ans, les Epica Awards récompensent le travail exceptionnel dans les domaines des médias, de la création, des agences, des relations publiques et du marketing partout dans le monde.

Devant l'augmentation de plus de 30 % de la violence entre partenaires intimes au Canada pendant la COVID-19, Interval House a lancé à l'été 2021, avec l'appui de DonerNorth, un programme de sensibilisation, Bruised Fruit , un étalage de fruits dans les supermarchés comportant des messages cachés sur la violence conjugale destinés aux femmes qui en sont victimes. Chaque pomme meurtrie dans l'étalage exposait aux gens la vérité crue des abus par le biais de messages forts, et les autocollants apposés sur chaque pomme fournissaient, de façon discrète, les coordonnées de la ligne d'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'Interval House.

La campagne « The Donated Commercial », élaborée pour la communauté canadienne du don d'organes et de tissus a été lancée en avril dernier, dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation au don d'organes et de tissus , afin d'attirer l'attention sur l'importance de donner ses organes. Composée d'une courte publicité vidéo entièrement faite de segments « donnés » provenant d'autres publicités afin de dynamiser le message clé, la campagne a pris le dessus sur les médias sociaux et sur Spotify grâce à son génie créatif peu après son lancement. Elle est ainsi parvenue à informer les Canadiens et à les encourager à devenir donneurs en les dirigeant vers la page Web officielle du gouvernement du Canada sur le don d'organes, atteignant un taux de réussite de 95 %, 79 % des gens s'étant inscrits pour faire un don.

À propos de DonerNorth

DonerNorth constitue l'offre commerciale créative unique de Stagwell au Canada et est membre du réseau d'agences Doner Partners Network, qui regroupe Veritas, Meat & Produce, Doner et, plus récemment, Dyversity Communications. Établie à Toronto et à Montréal, l'agence élabore de grandes idées novatrices et primées, qui suscitent l'intérêt et la conversion en combinant publicité de marque, marketing numérique et marketing client. DonerNorth s'inspire de la façon dont les gens tombent amoureux de marques et achètent leurs produits dans la vraie vie, au sein du monde connecté d'aujourd'hui. C'est ce que devrait faire une agence moderne qui offre des services complets. Pour en savoir plus, visitez le www.donernorth.com .

À propos de la Semaine nationale de sensibilisation au don d'organes et de tissus

La Semaine nationale de sensibilisation au don d'organes et de tissus (NOTDAW) rappelle à la population le besoin criant d'un plus grand nombre de donneurs partout au pays et encourage les Canadiens à s'inscrire comme donneurs et à en parler à leurs proches. En 2022, elle s'est déroulée du 24 au 30 avril. Pour en savoir plus, visitez le www.blood.ca/fr .

À propos d'Interval House

En tant que premier centre destiné aux femmes et aux enfants victimes de violence au Canada, Interval House est un chef de file dans la campagne pour l'autonomisation des femmes et leur offrent, ainsi qu'à leurs enfants, des services novateurs et spécialisés pour les aider à transformer leur vie et à briser le cycle de la violence. Suivant une approche globale, Interval House offre un continuum de services, de l'intervention en cas de crise à la réintégration dans la population active et dans la collectivité, et donne ainsi aux femmes et aux enfants la possibilité de reconstruire leur vie. Pour en savoir plus, visitez le www.intervalhouse.ca .

À propos de Stagwell et de Doner Partners Network

Stagwell est un réseau aspirant qui vise à transformer le marketing. Nous offrons une créativité adaptée aux marques les plus ambitieuses du monde, en associant une imagination qui change les cultures et une technologie de pointe pour harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 13 000 spécialistes situés dans au-delà de 34 pays sont unis dans un seul but : stimuler l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Le Doner Partners Network est un ensemble d'agences de marketing entreprise-consommateur et interentreprise primées des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni regroupées au sein de Stagwell, qui sont les meilleures de leur catégorie dans les villes d'où elles proviennent - de Toronto à Los Angeles, de New York à Londres, de Detroit à Minneapolis. Ces agences incluent Doner, DonerNorth, Yamamoto, Veritas, Meat & Produce, KWT Global et Dyversity Communications.

Joignez-vous à nous au www.stagwellglobal.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Bora Caglayan

Doner Partners Network

647-544-2201

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1967063/DonerNorth_Logo.jpg

SOURCE Stagwell Inc.