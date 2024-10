La Ligue professionnelle de hockey féminin s'empare de la première place; l'inflation aggrave la perception publique des entreprises

TORONTO, le 16 oct. 2024 /CNW/ - The Harris Poll, une agence de Stagwell (NASDAQ : STGW), a publié aujourd'hui les résultats de la toute première édition canadienne de sa très réputée étude de Quotient de réputation d'entreprise (Corporate Reputation Quotient® - RQ®) dans le cadre de son lancement officiel au Canada. L'étude Harris Poll Canada 50, en partenariat avec Canadian Business, s'appuie sur plus de 5 500 entrevues et offre un classement complet de la perception des entreprises « les plus visibles » du Canada par le public sur la base d'indicateurs clés tels que la confiance, l'éthique, la vision et les produits.

Bien que ce soit la première édition de cette étude au Canada, elle est réalisée chaque année aux États-Unis depuis 25 ans. L'étude Harris Poll RQ® est un classement fiable concernant la réputation des entreprises qui intéressent le plus les Canadiens, selon un modèle utilisé par Harris depuis 1999. Le classement du Quotient de réputation (QR) de l'enquête est basé sur les entreprises les plus visibles pour la population générale et sur leurs performances dans sept domaines clés : la confiance, la vision, la croissance, les produits et services, la culture, l'éthique et la citoyenneté. Le classement aux États-Unis est publié chaque année sous le nom de The Axios-Harris Poll 100.

Les principaux éléments à retenir du classement inaugural lancé en partenariat par The Harris Poll et Canadian Business sont les suivants :

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF ou PWHL) prédomine : la LPHF a décroché la première place en devenant l'organisation la plus fiable et la plus réputée au Canada. Son succès, associé à des ventes de billets record et à une forte audience, a permis à la LPHF de se positionner au-dessus des grandes institutions traditionnelles telles que la LNH, qui s'est classée à la 35e place.

L'inflation nuit à la réputation des entreprises : les Canadiens, excédés par la hausse du coût de la vie, expriment de plus en plus leur frustration à l'égard du monde des affaires. Les entreprises appartenant à des secteurs reposant fortement sur la transparence des prix, tels que les supermarchés (Loblaws), les compagnies aériennes (WestJet) et les télécommunications (Bell), voient leur réputation entachée.

Les entreprises canadiennes excellent en matière de moralité, mais se heurtent à des difficultés en matière de croissance : avec des niveaux d'échanges commerciaux quasiment identiques entre les États-Unis et le Canada, les consommateurs canadiens connaissent les marques des deux côtés de la frontière. Si les entreprises locales sont plus performantes en ce qui concerne les attributs de « personnalité » tels que l'éthique, la culture et la citoyenneté, elles accusent un retard commercial en matière de croissance, d'innovation et de qualité des produits et des services. Les marques canadiennes emblématiques telles que WestJet (38e place), Bell (41e place) et Air Canada (44e place) n'ont pas réussi à faire forte impression en ce qui concerne les aspects de « trajectoire » tels que la vision. Seules quatre entreprises basées au Canada ont réussi à se hisser parmi les 10 premières : la LPHF (1e place), Canadian Tire (5e place), Manuvie (8e place) et Sun Life (9e place).

La confiance envers le secteur bancaire reste élevée : contrairement aux banques américaines, les banques canadiennes jouissent d'une grande confiance de la part du public. Les plus grandes banques canadiennes (les « Big Five ») se sont toutes classées parmi les 25 meilleures, la Banque Scotia arrivant en tête à la 13e place. En revanche, les banques américaines telles que Wells Fargo et Bank of America ont été nettement moins bien classées dans l'édition américaine de l'étude, Axios Harris Poll 100, ce qui met en évidence une différence transfrontalière significative concernant la confiance envers les banques.

« L'expansion de l'étude Harris Poll et du Quotient de réputation au Canada change la donne pour les entreprises qui veulent vraiment comprendre ce qui motive les consommateurs des deux côtés de la frontière », a déclaré le président-directeur général de Stagwell, Mark Penn. « Les économies américaine et canadienne étant très imbriquées, l'étude de la perception des mêmes marques dans chaque pays permet de mettre en évidence les contrastes et les similitudes dans les motivations réelles des consommateurs. Ces informations ne sont pas seulement utiles, elles sont essentielles pour toute entreprise désireuse de se démarquer, de s'adapter aux nuances du marché et de miser sur des valeurs partagées pour obtenir un impact réel. »

« Ce premier classement des principales entreprises du Canada en fonction de leur réputation a révélé que les entreprises canadiennes ont tendance à surpasser les marques américaines, mais que le fait d'être une entreprise canadienne ne garantit pas une meilleure note », a déclaré le président-directeur général de The Harris Poll, John Gerzema. « Quatre des dix premières entreprises sont canadiennes, mais cinq des dix dernières le sont également. Les Canadiens ont tendance à percevoir positivement les entreprises nationales sur des aspects tels que l'éthique et les valeurs. Toutefois, les entreprises canadiennes sont rarement considérées comme de véritables leaders et ont tendance à obtenir de moins bons résultats dans des domaines tels que l'innovation, la qualité et la vision. »

Ces résultats et d'autres encore seront abordés lors de la cérémonie d'ouverture du bureau de Stagwell Canada, aujourd'hui à Toronto. Pour obtenir des informations au sujet de toutes les entreprises et pour consulter le classement complet, veuillez cliquer ici.

« Nous sommes très fiers de lancer officiellement Harris Poll au Canada avec notre premier classement des 50 meilleures entreprises du Quotient de réputation en partenariat avec le magazine Canadian Business. Celui-ci démontre l'importance d'offrir des informations et des points de vue pertinents localement, tout en tenant compte du contexte nord-américain et mondial auquel sont habitués les chefs d'entreprise canadiens », a déclaré la présidente de Harris Poll Canada, Sara Cappe.

Méthodologie :

Harris Poll a interrogé un total de 5 507 Canadiens à partir d'un échantillonnage en ligne représentatif au niveau national, du 2 au 17 août 2024, afin de mesurer leur perception de la réputation des entreprises au Canada. Tout d'abord, il a été demandé aux personnes interrogées quelles étaient les deux entreprises qui, à leur avis, jouissaient de la meilleure réputation actuellement et quelles étaient les deux entreprises qui jouissaient de la pire réputation. Toutes les nominations ont été compilées dans une liste globale afin de déterminer les entreprises « les plus visibles ». (Les filiales et les marques ont été comptabilisées au sein de la société mère afin d'obtenir le nombre total de nominations pour chaque entreprise.) Une fois la liste des 50 entreprises les plus visibles au Canada établie, nous avons mené une deuxième enquête en ligne pour déterminer la réputation de chaque entreprise. Il a d'abord été demandé aux personnes interrogées de désigner les entreprises qu'elles connaissaient. Ensuite, les personnes interrogées ont été invitées à évaluer deux des 50 entreprises les plus visibles qu'elles avaient déclaré « connaître très bien ou assez bien » sur neuf aspects de la réputation, afin de calculer un Quotient de réputation (QR ou RQ®) pour chacune d'entre elles. Le score RQ® détermine le classement de chaque marque dans l'étude Canadian Business-Harris Poll 50.

À propos de The Harris Poll :

Depuis 1963, The Harris Poll suit l'évolution de l'opinion publique, des motivations et du sentiment social. Il s'agit de l'une des firmes de sondage les plus anciennes aux États-Unis. Elle fait désormais partie de Harris Insights & Analytics, une société de conseil et d'étude de marché de premier plan spécialisée dans l'intelligence sociale au service de la transformation. Le Canada est son premier pays d'implantation en dehors des États-Unis. Nous travaillons avec nos clients dans trois domaines principaux : la construction de la réputation des entreprises au 21e siècle, l'élaboration d'une stratégie de marque et de suivi des performances, et l'obtention de médias organiques grâce à la recherche en relations publiques. Notre mission est de fournir des informations et des conseils pour aider les dirigeants à prendre les meilleures décisions possibles. Pour en savoir plus, consultez le site www.harrispoll.com et suivez Harris Poll sur X (Twitter) et LinkedIn.

À propos de Stagwell :

Stagwell est le réseau innovant destiné à transformer le marketing. Nous offrons des performances créatives à grande échelle aux marques les plus ambitieuses du monde, en associant une créativité porteuse de culture à une technologie de pointe afin d'harmoniser l'art et la science du marketing. Guidés par des chefs d'entreprise, nos plus de 10 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un objectif unique : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous à l'adresse suivante : www.stagwellglobal.com.

