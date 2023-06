M. Don Romano , président et chef de la direction de Hyundai Canada, remporte le prix Ally of Excellence .

, président et chef de la direction de Hyundai Canada, remporte le prix . Il est le premier et seul leader de l'industrie automobile à recevoir un prix CEDI (Canadian Equity, Diversity and Inclusion) décerné par WXN (Women's Executive Network).

MARKHAM, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. est honorée que son président et chef de la direction, Don Romano, ait été reconnu par l'organisme WXN dans le cadre de leur remise des prix canadiens pour l'équité, la diversité et l'inclusion (CEDI) 2023. M. Romano a reçu le prix Ally of Excellence à titre de leader influent et pour sa contribution à rendre le Canada plus équitable, diversifié et inclusif, tant au travail que dans les communautés. L'évènement a eu lieu lors de la remise des prix dans le cadre du Sommet canadien sur l'équité, la diversité et l'inclusion, le 1er juin dernier, au Westin Harbour Castle à Toronto.

Le président et chef de la direction, M. Don Romano, reçoit le prix Ally for Excellence des mains de Nick Eaves, directeur des sites et des opérations de Maple Leaf Sports and Entertainment, partenaire présentateur des prix CEDI de WXN. (Crédit photo : Josh Fee, Portmanteau Media Inc.) (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.) Le président et chef de la direction, M. Don Romano, reçoit le prix Ally for Excellence des mains de Nick Eaves, directeur des sites et des opérations de Maple Leaf Sports and Entertainment, partenaire présentateur des prix CEDI de WXN. (Crédit photo : Josh Fee, Portmanteau Media Inc.) (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

M. Romano fut un catalyseur de changement dans l'industrie automobile, tout en défendant des causes qui soutiennent les groupes sous-représentés et méritant une véritable équité. Sous la direction de M. Romano, sept femmes ont été nommées à des postes de haute direction chez Hyundai Auto Canada depuis 2021. Il est le premier et seul chef de file de l'industrie automobile à être reconnu par le réseau des femmes d'affaires WXN (Women's Executive Network) pour ses efforts et son leadership visant à faire de ce secteur industriel un espace plus inclusif et représentatif du marché diversifié au Canada.

En mettant en application la vision globale de « progrès pour l'humanité » de Hyundai dans tous les projets commerciaux et communautaires, M. Romano soutient fortement 360ºkids, un organisme offrant des programmes pour les jeunes à risque et sans logement. En 2022 et 2023, M. Romano et la haute direction de Hyundai Auto Canada ont passé la nuit dans les rues afin de sensibiliser les gens à l'organisme 360ºkids.

Sachant qu'une transformation majeure nécessite plusieurs initiatives concrètes, M. Don Romano a mis en place divers projets favorisant une industrie automobile plus inclusive. M. Romano fut le premier président et chef de direction de l'industrie automobile à signer l'engagement des chefs d'entreprise de BlackNorth. Sous sa direction, Hyundai Canada a remporté à plusieurs reprises le prix des meilleurs lieux de travail pour les femmes décerné par l'organisme Great Place to Work, en plus de compter parmi les 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des six dernières années. M. Romano a fourni le soutien exécutif nécessaire afin de lancer Empowering Auto, une organisation sans but lucratif enregistrée au niveau fédéral distincte de Hyundai organisant des conférences annuelles dans le but d'élever les profils professionnels et de créer des opportunités de réseautage et de mentorat visant à aider, à recruter et à retenir les femmes au sein de l'industrie automobile.

« Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, il est également important de reconnaitre les progrès accomplis afin de créer un véritable milieu de travail inclusif et équitable où chacun se sent bienvenu et accepté », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada. « Ce prix d'honneur est une reconnaissance attribuable aux efforts collectifs des membres de notre équipe chez Hyundai, lesquels s'efforcent de donner vie à notre vision d'entreprise et incarnent véritablement nos politiques et pratiques favorisant la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous continuerons d'apprendre, d'écouter et de prendre des mesures visant à soutenir et à accueillir les employés et les clients de tous les horizons dans la communauté Hyundai ».

Don Romano fait partie des 15 leaders ayant été honorés par WXN pour leur travail et leur engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de leurs organisations, communautés et lieux de travail.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 Meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des cinq dernières années par l'Institut Great Place to Work®.

Contact des médias :

Jenn McCarthy

Directrice nationale, relations publiques

Hyundai Auto Canada

(416) 770-0842

[email protected]

Mohga Hassib

Analyste, relations publiques

Hyundai Auto Canada

(416) 434-9833

[email protected]

À propos de WXN

Le réseau de femmes d'affaires WXN (Women's Executive Network), une organisation basée sur le soutien de ses membres, est la première et la seule organisation en Amérique du Nord propulsant et célébrant de façon importante l'avancement des femmes professionnelles à tous les niveaux, dans tous les secteurs et de tous âges. WXN offre ces opportunités d'avancement grâce à ses programmes de formation, ses évènements, son mentorat, un réseautage et des récompenses et reconnaissances. WXN œuvre au Canada et aux États-Unis.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Garry Atkinson ([email protected]), directeur de la recherche et de l'analyse, WXN.

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.